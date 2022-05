Una Vita, guerra tra Rosina e Carmen: chi acquista il ristorante di Acacias

Come fanno sapere le anticipazioni spagnole di Una Vita, gli Olmedo lasciano Acacias. Nel corso delle prossime puntate italiane, il pubblico di Canale 5 vedrà Miguel, Sabina e Roberto dire addio al ricco quartiere. Ed è da questo momento in poi che si accende una lotta tra Rosina e Carmen. Entrambe vorrebbero acquistare il ristorante Nuovo Secolo XX. Ma bisognerà fare attenzione a ciò che accade nelle prossime settimane, in quanto nessuna delle due riesce a raggiungere questo obbiettivo.

Innanzitutto, i telespettatori vedranno Miguel prendere la decisione di lasciare Acacias. Ma qual è il motivo per cui si ritrova a dover dire addio al ricco quartiere spagnolo? Il tutto accade quando smaschera Daniela. Quest’ultima è, in realtà, una spia che lavora per la polizia. In tutto questo periodo, la cameriera italiana ha tentato di trovare le prove necessarie per consegnare gli Olmedo alla giustizia. Sabina e Roberto già nutrono dei sospetti al riguardo, mentre Miguel inizia a capirlo nelle prossime puntate.

Il ragazzo la segue e comprende che, effettivamente, i dubbi dei suoi nonni potrebbero trovare conferma. Dopo di che, la becca nella cantina del ristorante mentre è alla ricerca di prove. Miguel e Daniela hanno così un confronto, durante il quale lei ci tiene a sottolineare che non ha mai mentito sui suoi sentimenti. Nonostante ciò, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Daniela decide di lasciare Acacias e così anche questo caso.

Saluta Miguel con una lettera, attraverso la quale gli fa sapere che non denuncerà i suoi nonni. Dopo questa uscita di scena, il giovane avvocato effettua una rapina in casa Bacigalupe! Proprio mentre sta rubando il denaro dalla cassaforte, Marcos fa ritorno nell’appartamento. Ad aiutare Miguel ci pensa Roberto. Insieme mettono k.o. il Bacigalupe, che resta a terra legato e privo di sensi.

Miguel consegna il denaro ad Alberto, per aiutare economicamente il sindacato dei minori. Dopo aver salutato i suoi nonni, anche loro in partenza, il ragazzo lascia la gestione della vendita del ristorante a Felipe e si trasferisce in Svizzera. Con l’addio degli Olmedo, si aprono le porte per alcuni protagonisti per l’acquisto del Nuovo Secolo XX.

Carmen parla subito con Ramon della possibilità ottenere il ristorante, senza sapere che in quello stesso istante Liberto sta proponendo la stessa cosa a Rosina. Le due vicine di Acacias entrano così in conflitto! Carmen spinge Ramon a chiudere l’operazione dell’acquisto prima ancora del Seler. Quest’ultimo, intanto, fa un’offerta formale per il ristorante.

Ed ecco che Rosina e Carmen litigano in modo acceso per l’acquisto del ristorante. Ma bisognerà fare attenzione ai prossimi sviluppi che sconvolgono il ricco quartiere spagnolo. Infatti, nessuna delle due famiglie acquista il Nuovo Secolo XX.

Prossimamente arrivano nuovi personaggi ad Acacias. Scendendo nel dettaglio, il pubblico conoscerà Pascual Sacristan, sua madre Inma e il figlio Guillermo. Sono loro ad acquistare il ristorante del ricco quartiere spagnolo!