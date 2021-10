Una Vita anticipazioni dall’1 al 5 novembre 2021: Genoveva salva Felipe

Cosa accade nelle puntate italiane in onda da lunedì 1 a venerdì 5 novembre 2021? All’interno della trama di Una Vita, secondo le anticipazioni, avvengono varie svolte per Acacias 38. Innanzitutto, Velasco continua a minacciare Laura: deve uccidere Felipe, altrimenti a farne le spese sarà sua sorella Lorenza. A causa dell’amnesia, l’Alvarez Hermoso è convinto che Genoveva sia una dama della carità. Non solo, odia ancora Ramon, in quanto lo ritiene il responsabile della morte di Celia.

Felipe appare sempre più preso da Genoveva, tanto che le propone di fare un viaggio insieme. La Salmeron, intanto, viene messa alle strette da Velasco e ammette di essere ancora innamorata del marito. Nonostante ciò, si dice consapevole del fatto che questa sia una situazione che non durerà molto e gli chiede di aspettare. Velasco, però, è sempre più geloso, anche perché ascolta le vicine che parlano del sostegno che Genoveva sta dando a Felipe in ospedale.

In seguito, il perfido avvocato ordina a un suo scagnozzo di inscenare un furto nella casa di Genoveva. Così, quest’ultima lascia l’ospedale e Laura ha la possibilità di mettere in atto il piano. Proprio nel momento in cui, la domestica sta per soffocare Felipe, fortunatamente la Salmeron entra nella stanza e riesce a fermarla. Qui scopre che dietro agli ultimi eventi c’è lo zampino di Velasco e giura vendetta!

Camino è distrutta per la morte di Ildefonso e non vuole neanche accettare l’eredità che le spetta. Felicia tenta di farle cambiare idea, ma questo scatena nella figlia una dua reazione. La Pasamar confessa poi ad Anabel tutti i suoi segreti e così anche ciò che prova nei confronti di Maite. Dalla sua amica riceve tanto sostegno. Dopo di che, il pubblico vedrà Felicia fare una misteriosa chiamata all’interno della bottega di Lolita. La ristoratrice ha ormai deciso di vendere la sua attività.

Pertanto, nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Felicia consegna chiavi e libri contabili a Sabina, Roberto e Miguel, i nuovi proprietari. La notizia si sparge in tutto il quartiere di Acacias 38 e l’accoglienza verso i tre non è delle migliori. Felicia annuncia, successivamente, a Marcos di essere pronta a dargli una risposta alla sua proposta di matrimonio. Ebbene, la madre di Camino si rifiuta di sposare il Bacigalupe. Distrutto, l’uomo propone ad Anabel di tornare in Messico. Invece, Felicia chiede a sua figlia di andare con lei a Santander. La Pasamar, però, non accetta.

Per Antonito i rimedi di Aquilino, il guaritore di Cabrahigo, sembrano funzionare. Il giovane Palacios, però, inizia ad avere dei problemi intestinali. Un reporter fotografa il figlio di Ramon con la collana di Aquilino e due rametti di rosmarino. La foto finisce poi sul giornale e lui viene travolto dalle critiche. A questo punto, il partito conservatore vuole parlargli della questione.

A dare un consiglio molto utile ad Antonito ci pensa Armando: scrivere una lettera al direttore del giornale nella quale si dichiara orgoglioso di poter valorizzare le tradizioni di Cabrahigo, paese d’origine di sua moglie.

Anche Bellita decide di affidarsi alle cure di Aquilino, per la sua gola. Convinta che l’unguento stia funzionando, la Del Campo accetta la proposta di Pepe Caro. Alodia la mette poi in guardia, facendole notare che il preparato potrebbe solo complicare la sua situazione. Con orrore, José Miguel scopre quanto sta accadendo e teme che ci saranno ripercussioni nella carriera di sua moglie.

Dopo aver chiesto a Ramon di entrare nel suo Partito Servantino, Servante importuna coloro che conosce, facendo promesse politiche in cambio del loro aiuto per la raccolta di firme. In poco tempo, l’ex portinaio mette da parte il suo progetto politico e decide di dedicarsi all’Associazione dei proprietari di locande e pensioni.