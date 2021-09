Anticipazione Una Vita: Genoveva pianifica un omicidio con Laura

Genoveva è pronta a mettere a segno un nuovo colpo e, questa volta, la sua vittima non è Felipe. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la dark lady si mette contro proprio il suo avvocato, Javier Velasco. Il tutto accade dopo una serie di eventi. Innanzitutto, la Salmeron viene dichiarata innocente dal giudice e Felipe perde la ragione. Il pubblico vedrà l’Alvarez Hermoso devastato. Dopo ciò, si reca sulla tomba di Marcia e giura che otterrà giustizia. Decide poi di partire e recarsi a Cuba, per avere un confronto con Santiago/Israel.

Ma Velasco inizia ad agire alle spalle di Genoveva, poiché vuole eliminare definitivamente Felipe. Infatti, minaccia nuovamente Laura e le chiede di portare a termine l’ultimo ordine. La domestica, in realtà, decide di accettare il patto di Mendez e di cambiare la sua dichiarazione in tribunale. Ma le minacce di Velasco sono talmente preoccupanti che si ritrova a dover accettare quest’ultimo incarico. Ebbene, Laura avvelena Felipe, mentre Javier intrattiene Genoveva, che non sa nulla di quanto sta accadendo.

L’Alvarez Hermoso finisce in ospedale, ma non muore. Dopo aver trascorso un po’ di tempo in coma, si risveglia e dimostra di aver dimenticato gli ultimi anni. Pertanto, non sa chi è Genoveva e odia ancora Ramon. Velasco non si arrende e simula una rapina in casa della Salmeron, i cui sentimenti per Felipe si sono risvegliati, e ordina a Laura di completare il suo lavoro.

Proprio mentre la domestica capisce di non riuscire proprio a uccidere l’Alvarez Hermoso, arriva Genoveva. Laura smaschera Velasco e confessa alla dark lady tutta la verità. A questo punto, Genoveva propone a Laura un patto: insieme uccideranno Javier! Secondo le anticipazioni di Una Vita, la Salmeron promette alla domestica che proteggerà sua sorella Lorenza.

Intanto, deve pianificare questo nuovo omicidio, così da mettere finalmente fuori gioco Velasco. Genoveva non ha alcuna intenzione di uccidere suo marito, soprattutto ora che non ha ricordi dell’ultimo periodo.

La Salmeron inizia a credere che lei e Felipe potranno finalmente ricominciare una nuova vita insieme. Prima, però, deve portare a termine un nuovo delitto! Questa volta, decide di farsi aiutare da Laura.

Nel frattempo, i vicini sono preoccupati per l’Alvarez Hermoso. Vedendolo nuovamente vicino a Genoveva, temono che possa ricordare tutto e reagire male.

La Salmeron, però, approfitta della situazione per stare al suo fianco. Ora l’unico ostacolo per lei è Velasco, che vorrebbe uccidere Felipe a qualsiasi costo.