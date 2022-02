Una Vita anticipazioni dal 7 al 12 febbraio: Antonito disperato, Bellita esce

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che i Palacios evitano di dire a Lolita che sta morendo. Quest’ultima, invece, è convinta di essere nella fase di guarigione. Natalia soffre per le parole che Antonito le ha riservato e cerca conforto in Anabel. Dopo di che, affronta Susana dopo aver scoperto che stava spettegolando su di lei. L’ex sarta del quartiere decide, a questo punto, di dare una bella lezione alla Quesada. Successivamente, Antonito decide di affrontare Aurelio, con cui si accende un forte scontro in strada.

Lolita viene dimessa dall’ospedale, ma il suo ritorno a casa provoca una certa agitazione sia in lei che in suo marito. A quest’ultimo chiede del tempo, in quanto la sua ferita è ancora aperta. Nel frattempo, Antonito non perde le speranze e scopre che c’è un medico esperto nelle malattie del sangue e così decide di contattarlo. La Casado ha, in seguito, un mancamento in soffitta e Casilda decide di parlare in segreto con Ramon e Carmen. I due coniugi Palacios confessano così alla domestica che a Lolita resta poco da vivere.

Fortunatamente arrivano delle buone notizie: Antonito convince il dottor Ramos, luminare di Siviglia, a raggiungerli ad Acacias per studiare la malattia che ha colpito suo moglie. Al contrario suo, Ramon ammette di avere poche speranze. Il giovane politico racconta al padre che in Germania stanno sperimentando una cura che potrebbe salvare Lolita. Quest’ultima abbassa la guarda quando nota che suo marito è sempre più preoccupato per lei.

Sabina teme che la lettera scritta da Roberto non sia abbastanza per salvare Miguel. Pertanto fa chiarezza con suo marito: o trova un modo per creare un alibi concreto per il nipote oppure la rapina non ci sarà. Finalmente trovano una soluzione: il ragazzo deve partire per un viaggio di lavoro e dunque non potrà essere accusato del furto. Sabina, però, non è tranquilla, perché non vorrebbe abbandonarlo così.

I due coniugi Olmedo sono pronti per il loro colpo, ma quando entrano nel tunnel lo trovano completamente allagato. La coppia è così costretta ad annullare la rapina. Intanto, Jacinto non capisce il motivo per cui Indalencia non abbia lasciato Acacias insieme a sua madre. Il portinaio è sempre più stanco poiché la notte dorme per terra. La donna si mostra gentile con lui, tanto che Servante crede che voglia prendere il posto di Marcelina.

Genoveva invita Aurelio a casa sua e Fabiana nota che c’è molta complicità tra loro. Durante la loro cena, il messicano le fa intendere di essere attratto da lei. Al contrario, la dark lady tenta di restare sul tema degli affari. La Salmeron si presenta poi a casa di Marcos e cerca di guadagnarsi la sua fiducia. Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda da lunedì 7 a sabato 12 febbraio 2022, il Bacigalupe chiede a Soledad di uscire insieme per pranzo, mentre Aurelio va a trovare Anabel sapendo che è da sola. La ragazza sembra ammorbidirsi con il Quesada.

Al momento non si sa per quale motivo, ma Aurelio e Natalia cercano di conquistare Genoveva, la quale vuole stringere con loro un’alleanza. Nel frattempo, tra Marcos e Soledad l’attrazione è sempre più forte, tanto che scatta un bacio.

Sicura che il suo stalker sia in Patagonia, Bellita decide di uscire. José Miguel, ancora troppo preoccupato, chiede a Rosina e Susana di stare a fianco di sua moglie durante questa uscita. I sospetti del Dominguez si rivelano fondati, visto che l’ammiratore è ad Acacias e li sta osservando di nascosto. La cantante esce incappucciata per fare una passeggiata, ma insieme alle sue amiche viene aggredita dallo stalker.

Jacinto vede Bellita, ma nessuno gli crede quando dice che è viva. Intanto, la cantante si rifiuta di uscire di casa, pur sapendo che il suo stalker è stato arrestato. José Miguel, poco dopo, le fa sapere di aver trovato una soluzione.