Una Vita anticipazioni dal 5 all’11 settembre: nuovi segreti, una gravidanza

Nuove puntate di Una Vita ricche di colpi di scena attendono il pubblico di Canale 5. Le anticipazioni segnalano che, da domenica 5 a sabato 11 settembre 2021, non mancano gli scontri. Felipe, dopo aver ricevuto le lettere firmate da Marcia, capisce che Genoveva sta cercando di destabilizzarlo e così avviene tra loro una furiosa lite. Intanto, Laura si reca da sua sorella Lorenza, a cui promette che presto avrà il denaro necessario per farla uscire dalla clinica. La Salmeron, invece, ordina a Velasco di mettere in atto il piano contro suo marito. Quest’ultimo si sfoga poi con Liberto e Ramon, ai quali racconta le ultime vicende.

Quando, però, sta per mostrare loro le lettere, scopre che sono sparite. Successivamente riceve una notifica che complica ancora di più la situazione. Solo dopo, l’avvocato ritrova le lettere e le brucia. Non solo, fa anche cambiare le serrature. Genoveva, però, continua a screditarlo pubblicamente, dopo averlo denunciato per abbandono del tetto coniugale. In questo modo intende, non solo distruggere la sua reputazione professionale, ma anche destabilizzarlo mentalmente.

Ma non sa che l’Alvarez Hermoso ha appena ricevuto una notizia positiva da Mendez: Genoveva verrà processata a breve per l’omicidio di Marcia. Laura, però, risulta al momento scomparsa. Proprio la sua testimonianza è importante per far risultare la Salmeron colpevole. Felipe mette in atto un piano, mostrandosi pentito con Genoveva. Quest’ultima, però, non cade nel tranello e telefona a Laura.

Durante la loro conversazione, si scopre che la domestica è d’accordo con la dark lady. Mendez fa sapere a Felipe di aver esaminato i vecchi fascicoli, dai quali ha scoperto che Laura era implicata nell’omicidio del padre. Felipe ora vuole lasciare il civico 38 per trasferirsi nel seminterrato che gli ha trovato Liberto. Quest’ultimo, invece, consiglia a Marcos di prendere in affitto l’appartamento dell’avvocato.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Camino riceve una misteriosa lettera. Si tratta di un messaggio di Maite, che rende felicissima la giovane Pasamar. Notando la sua gioia, Felicia crede che il suo rapporto con Anabel sia più di un’amicizia. Pertanto, ricorda alla Bacigalupe che sua figlia è una donna sposata e non può frequentarla spesso. Subito dopo, Camino scrive una lettera a Maite e rischia di essere scoperta da Ildefonso.

Antonito entra in politica, iscrivendosi al partito conservatore. Gli altri componenti della sua famiglia restano stupiti di fronte a questa sua decisione. I vicini non capiscono come sia possibile che Ramon e Antonito vadano d’accordo sebbene ora siano dei rivali politici.

Fabiana scopre che non potranno vincere il concorso, in quanto uno dei requisti previsti dal regolamento è avere figli. Per aggirare le regole, Servante decide di affidare il ruolo di ‘finta figlia’ ad Alodia, la quale accetta felice. La dolce domestica deve cercare di eliminare il suo marcato accento andaluso, per fingere alla perfezione. Marcelina non reagisce bene quando scopre che Servante e Fabiana hanno scelto Alodia.

José Miguel ammette finalmente di non gradire tutte quelle attività che Bellita sta organizzando per lui. Fatto ciò, la rassicura facendole presente che non si è pentito di non essere andato a Hollywood. Ed ecco che ad Acacias arriva la notizia della gravidanza di Cinta. I Dominguez organizzano, così, un rinfresco per festeggiare. Felicia fa poi pressioni a Ildefonso affinché anche lui e Camino vivano questa emozione.

Di fronte alle parole della suocera, il marchesino si irrigidisce. Dopo di che, Bellita cerca di convincere Felicia a unirsi a lei, per portare Cinta ed Emilio a interrompere la tournée, non riuscendoci. A questo punto, fa sapere a José Miguel e Alodia che partiranno per l’Argentina.

Rosina affronta Izem e gli consiglia di lasciare in pace Casilda e di andare via. Il ragazzo resta stupito dalla reazione della signora. La domestica viene poi intrattenuta da Jacques, il quale è alla ricerca della sua spilla.