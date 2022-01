Una Vita anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio: partenze e tradimenti

Tutto quello che accade ad Acacias nel corso delle puntate che andranno in onda nella prossima settimana: Felipe prende un’importante decisione, Lolita scopre Antonito e Natalia insieme e finisce in ospedale, Rosina insospettisce Liberto

Nuovi cambiamenti ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni settimanali segnalano che Genoveva tenta di migliorare la sua immagine del quartiere e chiede aiuto a Fabiana per organizzare una messa in ricordo di Marcia. Felipe viene a conoscenza di questa sua iniziativa e va su tutte le furie, tanto che avviene l’ennesimo e acceso confronto tra loro. Mendez e Casilda cercano di convincere l’avvocato a voltare definitivamente pagina, anche perché la Salmeron sembra addirittura protetta dalla polizia. Ma l’Alvarez Hermoso non vuole arrendersi.

Infatti, vuole vendicarsi a tutti i costi. Ed ecco che finalmente Felipe decide di rinunciare alla sua guerra contro Genoveva, convinto da Casilda e dai suoi amici. Tutti prendono parte alla messa in memoria di Marcia, anche l’avvocato. Quest’ultimo si comporta in modo meno aggressivo con sua moglie, la quale inizia a pensare che tra loro possa avvenire una riconciliazione. In realtà, l’Alvarez Hermoso non ha alcuna intenzione di perdonarla e confessa a Ramon e Liberto di voler lasciare per qualche tempo Acacias per andare in Austria da Tano.

Antonito trascorre la sua prima notte nella pensione e appare distrutto. Ai due Quesada, però, questo non basta. Quando il giovane politico si reca a casa per prendere dei documenti, riceve l’inaspettata visita di Natalia, la quale cerca di sedurlo. Intanto, Aurelio fa in modo che Lolita torni e li sorprenda insieme. Ebbene Antonito cede alla messicana e tradisce così sua moglie, che assiste alla scena. In quanto sconvolta, la Casado sviene. Il medico che la visita, ancora priva di coscienza, consiglia di portarla in ospedale.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Antonito non ha il coraggio di parlare a Ramon e Carmen del suo tradimento. Ormai, però, ad Acacias non si parla d’altro. Sebbene abbiano eseguito vari esami, i dottori non riescono a individuare le cause del malessere di Lolita. Natalia, a differenza di suo fratello, si sente in colpa e chiede a Carmen notizie. La Casado in ospedale perde di nuovo conoscenza.

Convinto che sua moglie stia dormendo, in seguito, Antonito si reca nella sua stanza, le chiede perdono e le dichiara tutto il suo amore. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio 2022, il giovane Palacios inizia ad avvicinarsi alla verità quando trova una lettera che Aurelio aveva inviato a Lolita. Intuisce così che i fratelli Quesada l’hanno fatto cadere in una trappola. Cerca così di affrontare il messicano, che però lo minaccia prendendolo a pugni.

Roberto rischia di far esplodere il ristorante e crede che stia iniziando a perdere colpi. Invece, Miguel continua a controllare le loro attività nel locale. La coppia Olmedo termina il tunnel per raggiungere la banca. Ora entrambi sono pronti a mettere in atto la grande rapina e a fuggire all’estero con le nuove carte di identità. I loro tentativi di tenere lontano Miguel dalla verità però sono sempre più complicati da gestire.

Bellita chiede a Rosina di acquistare per lei dei ciccioli, scatenando i sospetti di Liberto. Intanto, Indalecia capisce che Jacinto, Servante e Cesareo stanno tramando qualcosa e cerca delle spiegazioni. Dopo di che, Benigna rivela all’ex portinaio di averlo preso in simpatia perché le ricorda suo fratello più piccolo. Pertanto, non si sente attratta da lui.

Aurelio convince Marcos ad avviare un commercio di ferro e carbone con i paesi belligeranti. Nel frattempo, tra il Bacigalupe e Soledad cresce il feeling. Susana si scaglia contro i messicani e a prendere le difese di Marcos ci pensa la sua domestica. Quando lo viene a sapere, lui la ringrazia e tenta di avvicinarsi a lei. La misteriosa cameriera, però, lo allontana per rispetto di Felicia.