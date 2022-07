Una Vita puntate dal 3 al 9 luglio: Aurelio vs Genoveva, la verità su Fidel

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che, per non discutere con Ramon, Lolita preferisce rifugiarsi nella pensione. Non sa se rivelargli chi è davvero Fidel. Intanto, il Palacios ha dei ripensamenti sul suo articolo e vorrebbe farlo pubblicare a nome del suo nuovo amico. Quando Fidel tentenna di fronte a questa proposta, Lolita gli chiede di rivelare a suo suocero come stanno davvero le cose. Ramon decide di pubblicare l’articolo sotto pseudonimo. Il testo diventa il pettegolezzo del quartiere. Successivamente, Lolita confessa al suocero la vera identità di Fidel. Il Palacios, dopo aver scoperto la verità, caccia di casa il nuovo arrivato. Il giorno dopo, l’agente torna con una misteriosa proposta per lui.

Genoveva ascolta di nascosto una conversazione misteriosa tra Aurelio e Luis Manas. Il Quesada, in questa occasione, si dice insoddisfatto e pronto ad acquisire subito alcune attività commerciali per i suoi laboratori. Dopo di che, il messicano chiede a Marcelo di falsificare una lettera per Valeria. Mentre il maggiordomo porta a termine questo compito, salta la luce e Genoveva, nell’oscurità, riesce a rubare una delle lettere. Poco dopo, Valeria e David stanno per baciarsi, ma vengono interrotti da Aurelio, il quale consegna alla ragazza il finto messaggio di Rodrigo.

Nel frattempo, Marcelo gli ha già rivelato che Genoveva ha fatto sparire una delle vere lettere di Lluch. A questo punto, il Quesada crede che sia arrivato il momento di sistemare questa situazione. Manas è sul punto di iniziare a minacciare Fabiana per convincerla a vendergli la sua pensione. Ma ecco che interviene Genoveva, la quale resta da sola con lui con una scusa e lo minaccia: se non lascerà subito Acacias ci saranno per lui delle conseguenze. Aurelio sospetta, invece, che tra Valeria e David stia nascendo qualcosa di importante.

Non solo, nelle prossime puntate di Una Vita, ha un confronto acceso con Genoveva dopo aver scoperto la verità sulla morte di Natalia in carcere. Accusa così sua moglie di aver ordinato l’omicidio della sorella e la minaccia con una pistola. La Salmeron, però, non si fa prendere alla sprovvista e anche questa volta riesce a cavarsela: è, infatti, in possesso delle foto che ritraggono Aurelio mentre uccide Anabel. A questo punto, i due coniugi fanno un accordo e il messicano racconta alla moglie la storia di Valeria, David e Rodrigo.

Le condizioni economiche di Rosina e Liberto sono sempre più negative. La Rubio, però, si rifiuta di vendere l’appartamento di Acacias per investire, con i soldi ricavati, nell’affare delle accademie di lingue. Intanto, Pascual proibisce a Guillermo di trascorrere il suo tempo con Azucena, in quanto non vuole che metta da parte i suoi studi. Ma scopre che il figlio prende lezioni da Liberto solo per corteggiare la figlia di Hortensia. Di fronte a questa scoperta, Pascual si infuria e gli proibisce di continuare.

Guillermo fa sapere al Seler che non potrà più prendere lezioni da lui. In seguito, il ragazzo finalmente decide di confessare ad Azucena che la sua intenzione è sempre stata quella di stare vicino a lei il più possibile. Ma la nipote di Rosina lo respinge, ancora una volta, sebbene non sia per nulla dispiaciuta dalle sue attenzioni.

Nelle prossime puntate di Acacias 38, Felipe scopre che Dori gli ha nascosto il giornale per evitare che leggesse l’articolo di Ramon. L’avvocato, furioso, rinuncia a fare una passeggiata con lei. E mentre Ignacio riceve un misterioso messaggio, Servante decide di regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie, ma Jacinto lo ferma. Dori tenta inutilmente di fare la pace con Felipe, il quale finalmente si ritrova con Ramon.