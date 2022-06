Una Vita, Ramon: ecco cosa trama con Fidel e a cosa gli serve il denaro

Le anticipazioni spagnole di Una Vita fanno sapere che Fidel Soria si avvicina subito a Ramon e Lolita. Con loro condivide un destino simile: durante l’attentato anarchico ha perso sia sua moglie Maria José che suo figlio Alejandro. Sin da subito, si nota che da parte sua c’è sete di vendetta, proprio come quella che prova il Palacios. Col passare del tempo, il rapporto tra loro diventa abbastanza misterioso. In particolare, il pubblico vedrà Ramon stringere un accordo strano con Fidel.

Ma chi è davvero questo nuovo personaggio? Come già anticipato si tratta del direttore del corpo di polizia locale e la prima a scoprirlo è Lolita. Inizialmente, quest’ultima tenta di tenere nascosto questo dettaglio a Ramon, il quale stringe subito un’amicizia con la new entry. La Casado, col trascorrere del tempo, decide finalmente di svelare al suocero la vera identità di Fidel. Ebbene, il Palacios resta sorpreso e anche in modo negativo, in quanto crede che politici e poliziotti non facciano il loro dovere per mantenere la sicurezza del posto.

Per questo motivo, decide di chiudere i rapporti con Fidel. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, nelle puntate successive, Ramon cambia decisamente idea. Infatti, i due avviano un piano segreto che fa uscire pazza la povera Lolita. La Casado nota alcuni strani dettagli, ma non riesce a capire cosa sta davvero accadendo. Ad alimentare questo mistero sono i soldi che Ramon inizia a raccogliere.

Il Palacios vende alcuni dei suoi terreni, chiedendo l’aiuto di José Miguel, senza parlarne prima con Lolita. Ma quest’ultima viene a conoscenza di tutto parlando con Fabiana, la quale assiste alla conversazione all’interno della sua pensione tra Ramon e il Dominguez. Come si può già immaginare, Lolita affronta subito il suocero, non riuscendo però a ottenere le risposte che cerca.

La preoccupazione di Lolita su ciò che stanno combinando Ramon e Fidel aumenta quando trova una borsa piena di denaro. A cosa servono tutti questi soldi? Il Palacios decide di finanziare l’operazione che Fidel sta portando avanti in gran segreto per distruggere il movimento anarchico.

I due si uniscono per ottenere vendetta e bisognerà fare molta attenzione alle loro mosse. Tra morti e rapimenti, Ramon e Fidel arrivano a un punto limite. Intanto, il Palacios resta deluso dalla vicinanza che c’è tra il nuovo arrivato e la sua nuora. Dunque, sembra proprio che fino alla fine Ramon e Lolita regalano importanti colpi di scena.