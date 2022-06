Una Vita, Fidel conosce Lolita: cosa vuole fare ad Acacias, Ramon deluso

Arriva Fidel nelle puntate italiane di Una Vita che stanno andando in onda su Canale 5. Dopo il salto temporale e il terribile attentato anarchico, Acacias è cambiata e ha accolto nuovi personaggi. Tra questi c’è, appunto, colui che si avvicina subito a Lolita e Ramon, interpretato da un volto noto delle soap spagnole. Il suo interprete è Alejandro Siguenza, conosciuto per aver rivestito il ruolo di Nicolas Ortuno ne Il Segreto. Come già sottolineato, Fidel ha subito a che fare con i Palacios. Ma c’è un motivo per cui spunta dal nulla proprio ora.

Si tratta di un alto dirigente della polizia che giunge ad Acacias per indagare sulla morte di sua moglie e del loro figlio, che sono morti durante l’attentato anarchico, che ha ucciso anche Antonito e Carmen. Ed è questo il motivo per cui stringe subito un rapporto con Lolita e Ramon. Si sente capito da loro, che stanno affrontando una situazione simile alla sua. Non solo, ha lo stesso desiderio di vendetta del Palacios, che vorrebbe scoprire chi c’è dietro l’esplosione della bomba, avvenuta cinque anni prima.

Dunque, le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Fidel e Ramon si alleano per trovare la verità. Col tempo, il poliziotto inizia a frequentare il ricco quartiere spagnolo molto spesso, proprio per scoprire cosa è davvero accaduto cinque anni prima. Spera, trovando la verità su questo mistero, di ritrovare la pace perduta. Questa sua volontà non lo avvicina solo a Ramon, ma anche a Lolita.

Questo loro avvicinamento, però, fa storcere il naso al Palacios. Per quest’ultimo non è facile vedere la Casado in compagnia di un altro uomo, che non è appunto suo figlio Antonito. Dunque, non mancano di certo i colpi di scena nelle prossime puntate, mentre ci si avvicina al gran finale. In questa fase della trama, torna ad Acacias per qualche giorno il piccolo Moncho.

Quando Ramon vede Lolita e Fidel fare una passeggiata insieme al bambino per le vie di Acacias resta fortemente deluso. Non solo, la Casado decide anche di accettare l’invito del nuovo arrivato per cena. Tutto questo non piace a Ramon, sebbene Lolita cerchi comunque di mantenere una certa distanza dal poliziotto.

Infatti, tra loro c’è un’amicizia e la Casado per il momento non intende andare oltre, in quanto non si sente pronta ad avviare una relazione amorosa dopo la morte di Antonito. Nonostante questo, trova un po’ di serenità trascorrendo del tempo con Fidel, visto che – essendo rimasto vedovo a causa dell’attentato – sta vivendo la sua stessa situazione.

Anche questa storyline ha i suoi colpi di scena. Quindi, nelle prossime settimane, il pubblico di Canale 5 assisterà a delle importanti svolte, soprattutto perché Ramon e Fidel si alleano per ottenere vendetta.