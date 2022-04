Una Vita anticipazioni dal 3 al 9 aprile: un ritorno, piani e svolte ad Acacias

Le anticipazioni settimanali annunciano: Antonito torna ma non è più come prima, esce fuori un dettaglio oscuro su Marcos e Natalia

La trama di Una Vita della prossima settimana risulta fondamentale per le future svolte ad Acacias 38. Le anticipazioni segnalano che Soledad rifiuta il pagamento di Aurelio dopo averlo aiutato a conquistare Anabel. Non solo, gli assicura che resterà sempre fedele a Marcos. Miguel segue Anabel e scopre così che ha una relazione con Aurelio. Daniela tenta di consolare il giovane avvocato, mentre la Bacigalupe confessa a Soledad di essere a conoscenza della sua storia con Marcos. Intanto, Cuevas consegna a Genoveva un rapporto sulle attività dell’uomo in Messico. Così, dopo aver ottenuto le prove del losco passato di Marcos, la Salmeron si dice pronta insieme ad Aurelio a scagliarsi contro di lui.

Sfruttando la complicità di Soledad, Anabel riesce a eludere i divieti imposti da suo padre e a incontrare il Quesada in gran segreto. Nel frattempo, da un duro confronto tra Marcos e Natalia si comprende che in passato lui ha abusato di lei. Invece, Genoveva fa un passo avanti e minaccia il Bacigalupe mostrandogli un fascicolo contenente varie informazioni compromettenti sul suo conto. Dopo di che, gli concede un giorno per decidere se venderle il 15% della società. Alla fine, Marcos non può fare altro che accettare.

Si ritrova, però, di fronte a una spiacevole sorpresa: il prestanome nominato come presidente da Genoveva è Aurelio. Le anticipazioni settimanali di Una Vita rivelano che, intanto, Soledad ruba una foto di Natalia, in modo da consegnarla a Mendez per permettergli di verificare la sua colpevolezza nella morte di Felicia. Non solo, la misteriosa domestica riceve un altro pacco contenente minacce e una dinamite.

D’accordo con Genoveva, Natalia parla male di lei con Felipe per conquistare la sua fiducia. In particolare, gli confessa di essersi messa in combutta con la dark lady per sedurlo e poi rovinarlo. Gli assicura, però, di aver deciso di non portare più avanti questo piano. Liberto, che ha ascoltato quella conversazione tra le due amiche, conferma tutto a Felipe.

Il Ministero conferma ai Palacios che il deputato A.P.R. non rischia la vita. Sono così tutti contenti e ansiosi di rivedere Antonito. Alla fine scoprono che, in realtà, non si tratta di lui, ma di un deputato con le sue stesse iniziali. E la situazione si complica, in quanto Antonito non è rientrato in Spagna insieme ai suoi compagni. Non si sa nulla su dove sia. Mentre lo stanno cercando ovunque, il giovane politico si trovare a casa. Si scopre, però, che questa missione in Africa ha cambiato profondamente Antonito, trasformandolo in un fervido credente. Un articolo radicale scritto da Antonito genera una grande polemica ad Acacias.

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda da domenica 3 a sabato 9 aprile 2022, Bellita finalmente capisce che Ignacio li ha presi in giro. Ma il ragazzo riesce a manipolarla, promettendole che cambierà. José Miguel si impegna a rimettere sulla strada giusta il giovane. Il Dominguez concede comunque a Ignacio un po’ di svago. Quest’ultimo porta lo zio proprio nel locale che frequenta solitamente. I due tornano a casa dopo una notte brava e svegliano Alodia e Bellita. La cantante reagisce male e accusa il marito di non dare il buon esempio al nipote.

Jacinto e Sevante sono delusi per non essere stati ammessi nella banda universitaria e decidono di formare un gruppo tutto loro, proponendo ai signori di entrare a farne parte. Il complesso fa una prima prova, insieme a Liberto, ma si rivela un vero disastro.

Mendez incontra Daniela al ristorante e si nota la sua strana reazione. Intanto, Sabina appare gelosa delle attenzioni che Roberto riserva alla cameriera italiana. Approfittando dell’assenza degli Olmedo, Daniela scende in cantina per indagare. Roberto torna prima del previsto e la becca in flagrante. Successivamente, Sabina fa una scenata di gelosia al marito, il quale accetta di tenersi alla larga dalla dolce cameriera.

Casilda nota per strada una giovane ambulante che è identico al suo Martin e resta abbastanza turbata. La domestica di Rosina non riesce a smettere di pensarlo, convinta che si tratti del fantasma del suo defunto marito.