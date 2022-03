Una Vita, Casilda: chi è davvero Martinez? La scelta della soap

Casilda e Martin si ricongiungono in Una Vita? Le anticipazioni segnalano che la domestica di Rosina è quasi certa di aver visto il suo defunto marito girare per le vie di Acacias. In effetti, il suo interprete Javi Chou è tornato nel cast della soap opera spagnola, ma non per vestire i panni di Enraje. Infatti, l’uomo che attira l’attenzione della cameriera si chiama, in realtà, Martinez. Una grande coincidenza, in quanto non solo sono identici, hanno anche simile il nome. Nelle prossime puntate, Casilda crede di vedere Martin ad Acacias.

Martinez si presenta come un venditore ambulante di caramelle e nota subito che la domestica lo sta osservando. Lei si avvicina commossa ed emozionata, tanto che lo chiama ‘Martin’. La domestica è combattuta tra la paura e l’illusione che suo marito possa essere in qualche modo tornato. Ovviamente, il suo defunto marito non può tornare dall’altro mondo. Impossibile per i telespettatori dimenticare la sua morte da eroe, che però ha lasciato la povera Casilda nello sconforto più totale. Ora, a distanza di anni, la domestica si ritrova di fronte a un uomo identico al suo defunto marito.

Resta sconvolta quando da lontano lo nota. La cosa che stupisce ancora di più è che Martinez ha gli stessi modi di fare di Martin. Dunque, per Casilda arriva il momento di ripercorrere il suo periodo felice a fianco del defunto marito. Il pubblico la vedrà avvicinarsi a questo venditore ambulante. Gli stringe le mani e le lacrime iniziano a scivolarle sulle guance. Inizialmente, sebbene sia impossibile, Casilda crede che si tratti proprio di Martin.

Ma lui la corregge: “Sono Martinez”. Secondo le anticipazioni spagnole di Una Vita questo rappresenterà un momento davvero commovente, anche per i telespettatori di Canale 5. Casilda non ha mai superato la morte del suo Martin. In questi anni, non è riuscita a ritrovare l’amore e ha continuato a lavorare sodo per Rosina e Liberto.

Sebbene non sia il suo Martin, ritrovarlo in Martinez per lei è molto emozionante. Allo stesso tempo, è chiaramente abbastanza spaventata dalla somiglianza che c’è tra loro. Proprio prima di incontrare il venditore ambulante, Casilda ripensa alla morte da eroe del suo Martin. Quest’ultimo per salvare Diego Alday perse la vita, lasciando per sempre la sua amata moglie.

Le anticipazioni fanno sapere che in realtà nessun altro vede Martinez. Dunque, Casilda non può non iniziare a pensare che si tratti di un fantasma. La domestica, infatti, gli chiede apertamente al nuovo arrivato se esiste davvero oppure è una sua immaginazione.

Martinez dichiara di essere reale e mostra anche la sua fede nuziale a Casilda. Non entra, però, nel dettaglio del suo matrimonio, affermando solamente che si tratta di una storia triste e dolorosa.

Come va a finire tra Casilda e Martinez? Ebbene, il venditore ambulante regala delle caramelle e un cuore di carta alla domestica, per poi sparire nel nulla. Pertanto, la cameriera di Rosina non avrà mai delle risposte al riguardo.

Nessun futuro per Casilda e Martinez. La soap opera ha scelto, in questo caso, di non dare ai telespettatori una risposta, lasciando spazio all’immaginazione.