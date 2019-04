Anticipazione Una Vita: Martin perde la vita, Diego arrestato

Una Vita anticipazioni: Ursula e Samuel cercano di liberarsi di Diego, Martin muore per salvarlo

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la morte di un personaggio molto apprezzato dal pubblico e l’arresto di Diego. Ebbene presto esce di scena Martin, il marito di Casilda. Il giovane perde tragicamente la vita proprio per salvare il giovane Alday. A causare la sua morte sono Ursula e Samuel, i quali mettono in atto un piano per liberarsi definitivamente di Diego. Il tutto prende inizio quando gli operai del giacimento d’oro di Ramon e Rosina arrivano ad Acacias per protestare contro i ricchi. A questo punto, Samuel dà il suo consenso a Ursula per far uccidere il fratello. La Dicenta corrompe un agente della guardia civile, Vinas, al quale viene ordinato di sparare a Diego durante la rivolta degli operai. Martin scopre il tutto, quando vede Carmen e il militare mettersi d’accordo su qualcosa di losco. Il marito di Casilda comprende quanto potrebbe accadere e corre così a salvare Diego. Proprio per mettere in salvo la vita dell’Alday, il povero Martin perde tragicamente la vita tra le braccia di sua moglie.

Anticipazioni Una Vita: Martin viene sparato al posto di Diego

Non appena Martin scopre quanto potrebbe accadere a Diego corre nel centro di Acacias e, nel momento in cui Vinas preme il grilletto, fa da scudo con il suo corpo. In questo modo, il povero marito di Casilda viene colpito dalla pallottola in pieno petto, al posto di Diego. Mentre quest’ultimo perde momentaneamente i sensi, ma ne esce comunque illeso, le condizioni di Martin appaiono subito disperate. Huertas corre a chiamare un medico, per fermare l’emorragia. Ma ecco che il dottore fa subito capire che non c’è più nulla da fare per salvare l’uomo. Quest’ultimo trascorre gli ultimi momenti della sua vita a fianco a Casilda, la quale disperata continua a tenerlo tra le sue braccia.

Anticipazione Una Vita: le ultime parole di Martin, Diego arrestato

Prima di morire, con un filo di voce, Martin ringrazia Dio per avergli permesso di incontrare Casilda. Ma non solo, l’uomo chiede alla moglie di essere felice. Subito dopo, la domestica viene colpita alla testa e sviene, durante un’altra sommossa. Dopo ciò, Diego si mostra furioso per quanto accaduto al povero Martin e accusa Vinas di omicidio. Ma anche l’Alday viene arrestato insieme all’agente, mentre Blanca cerca di fare di tutto per convincere Ursula, Samuel e Jaime ad aiutarlo a uscire dal carcere.