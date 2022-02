Una Vita anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo: addio definitivo, tensioni

Ancora tensioni ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni settimanali segnalano che Marcos non accetta le dimissioni di Miguel, il quale mette in atto l’ennesimo tentativo per far pace con Anabel. Proprio quando va a portarle dei fiori, la trova in compagnia di Aurelio e la loro vicinanza alimenta i suoi dubbi. Il Quesada, in quel momento, sta confessando alla ragazza che non ha nulla a che fare con la morte di Carlos, il suo ex fidanzato. Le rivela che i loro padri sono i veri responsabili. Miguel chiede poi spiegazioni ad Anabel, la quale continua a essere misteriosa.

Tra loro scatta così un’accesa lite, con l’Olmedo furioso che la aggredisce verbalmente in strada. A questo punto, la giovane Bacigalupe è sicura di voler chiudere la loro relazione. Arriva così la rottura definitiva. Distrutto, il giovane avvocato va a presentare le sue dimissioni definitive a Marcos. Non vuole più avere l’incarico di supportare la società Bacigalupe-Quesada, ma continuerà a rappresentare Camino nel contenzioso riguardante l’eredità di Ildefonso. In questa occasione, Miguel sente di dover avvertire Marcos sulle intenzioni che Aurelio dimostra di avere su Anabel.

Antonito pare aver ormai perso ogni speranza su Lolita ed è convinto che stia per morire. Ed ecco che finalmente la giovane donna di Cabrahigo si risveglia e così il dottor Ramon y Cajal può confermare la buona riuscita del trattamento. La Casado sta finalmente guarendo. Antonito è felicissimo, ma Lolita spezza il suo entusiasmo chiedendogli di dormire sul divano. Per provare a far funzionare il oro matrimonio, la Casdo decide di far firmare ad Antonito un contratto. Solo se lo rispetterà, tra loro potrà finalmente tornare tutto come prima.

Bellita conosce lo scrittore Jaime Huertas, che si occuperò della sua autobiografia. Ma quando lui inizia a farle delle domande sulla sua vita privata, la cantante perde le staffe e lo caccia di casa. L’uomo chiede, in seguito, scusa a José Miguel per quanto accaduto e si dice speranzoso che le cose possano migliorare. Bellita accetta le scuse di Jaime, però gli fa capire che non ha intenzione di svelare nessun dettaglio sconvolgente della sua vita privata.

Nel corso delle puntate italiane in onda da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo 2022, lo scrittore ammette che così potrebbero esserci delle gravi conseguenze e raddoppia l’offerta di denaro per scrivere la biografia. In caso di inadempimento del contratto, Huertas è pronto a querelare la cantante.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Susana è sconvolta per la fotografia di Armando che è stata pubblicata sul giornale, in cui appare appena sposato con un’altra donna. L’ex sarta non può credere che suo marito sia convolato a nozze. Liberto le fa notare che potrebbe trattarsi di una missione segreta. Per bloccare i pettegolezzi, il Seler consiglia a sua zia di fingere che l’uomo in fotografia non sia Armando.

Aurelio continua ad avere dei sospetti su Genoveva, tanto che non digerisce molto l’amicizia che ha con Natalia. Le due amiche partono, successivamente, per la festa all’ambasciata italiana, di fronte all’invidia delle loro vicine. Dopo di che, Aurelio propone a Genoveva di far parte della sua impresa. Quest’ultima, però, si prende del tempo per riflettere.

Jacinto sente la mancanza di Marcelina e inizia ad avere dei cedimenti quando Indalencia lo tenta. Il portinaio si sente turbato dalla presenza della ragazza, tanto che sogna di baciarla con passione. In preda ai sensi di colpa, per via del sogno, si comporta in modo strano.