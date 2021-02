Una Vita anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo: partenze e nuovi arrivi

Le anticipazioni di Una Vita segnalano importanti novità per le puntate in onda da domenica 28 febbraio a venerdì 5 marzo 2021. Genoveva pare ormai aver raggiunto il suo obbiettivo conquistando Felipe. Marcia vorrebbe chiedere aiuto all’avvocato per scoprire la verità su Santiago. Ma quando si presenta a casa sua lo becca mentre si bacia appassionatamente con la Salmeron! L’ex domestica dell’Alvarez Hermoso ha subito dopo una crisi respiratoria. A causa dell’immenso dolore che sta provando, Marcia decide di togliersi la vita nascondendo l’inalatore che l’aiuta a respirare. Fortunatamente Santiago riesce a trovarlo in tempo e la salva. Genoveva tenta poi di convincere Felipe a rendere ufficiale la loro relazione. L’avvocato, però, temporeggia, consapevole di non essere ancora riuscito a dimenticare Marcia. Quando la vede per strada corre, infatti, da lei per chiederle come sta.

La Sampaio tratta con freddezza Felipe, al quale rinfaccia di essere tornato tra le braccia della sua rivale. Ursula è convinta che Cayetana sia ancora viva e che sia tornata ad Acacias. Pertanto, tenta di avvertire Genoveva del pericolo. La Dicenta, però, capisce che la Salmeron ha dormito insieme a Felipe e prova nei suoi confronti un profondo disprezzo. Sempre più squilibrata, Ursula accusa Genoveva di aver fatto tornare Santiago dal regno dei morti. Inoltre, le fa sapere che ci saranno delle conseguenze per questa sua mossa. Intanto, Rosina organizza una merenda per salutare Susana, prima della sua partenza per Genova. Il momento viene interrotto dall’arrivo di Armando, il quale propone all’ex sarta di partire per la Francia insieme a lui. Inizialmente la donna rifiuta, per poi accettare a una condizione: devono prima diventare marito e moglie.

Ad Acacias arriva Maite, la nipote di Armando, che riesce sin da subito ad attirare l’attenzione dei vicini per il suo modo di vestire e il suo stile di vita poco convenzionale. La ragazza parigina prende in affitto un appartamento che possiede Liberto e inizia a fare la conoscenza di tutti i residenti del quartiere. Alcune vicine, come si può immaginare, la rendono protagonista dei pettegolezzi. Altre, invece, appaiono incuriosite. José cerca di convincere Cinta a tornare sul palcoscenico e, intanto, prende parte alle prove teatrali senza dire niente a nessuno. Infatti, Bellita sospettare che le stia nascondendo qualcosa e pensa addirittura che abbia un’amante. I dubbi aumentano quando Arantxa trova una valigia misteriosa piena di vestiti.

Cinta ed Emilio decidono di recarsi a un caffè teatro per trovare delle ispirazioni e preparare così un nuovo spettacolo. Successivamente, José torna a casa e annuncia una bella notizia: il ruolo da protagonista dello show è il suo. Bellita trova Margarita, la moglie di Alfonso Carchano, e si reca a casa sua. La donna, però, reagisce male e la caccia dalla sua abitazione, scaricandole le colpe per la sua disgrazia. Jacinto è ancora addolorato per la morte di Remigia e presta poca attenzione al lavoro. Marcelina, temendo che possa essere licenziato, tenta di risollevarlo portandolo al suo villaggio.

Prima di partire, la giovane affida a Servante la gestione del chiosco. Cesareo, Fabiana e Camino non approvano, però, le decisioni prese dall’ex portinaio. Jacinto e Marcelina tornano ad Acacias e annunciano che Remigia è ancora viva. Dopo di che, offrono ai loro amici le bistecche della pecora.