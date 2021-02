Una Vita, Ursula: “Cayetana è viva?” Poi prova a uccidere Genoveva

Lo squilibrio mentale di Ursula, nelle prossime puntate di Una Vita, si fa notare sempre di più. Le anticipazioni rivelano che la Dicenta prova ossessione nei confronti di Genoveva, in quanto inizia a sentirsi esclusa dai suoi piani. In effetti, la Salmeron le ha più volte fatto intendere di non aver alcun bisogno del suo aiuto. Spesso cerca il suo sostegno, ma solo per scoprire qualcosa in più su ciò che accade tra Felipe e Marcia. Ed ecco che, dopo averla ascoltata chiedere aiuto alle vicine per riconquistare Felipe, Ursula sogna di soffocarla! La Salmeron sveglia l’ex istitutrice dal sonno e comprende subito che c’è qualcosa che non va. Infatti, la nuova dark lady di Acacias 38 si rende conto che la Dicenta sta peggio di quanto immaginasse.

Nei suoi sogni, Ursula rivede Cayatena. Quest’ultima è stata una grande protagonista della soap opera spagnola e ha più volte collaborato con la Dicenta, sua ex istitutrice. Fu proprio Ursula a rendere la Sotelo Ruz una persona senza alcuno scrupolo di coscienza e pronta a compiere qualsiasi atrocità pur di ottenere i suoi obbiettivi. Insieme hanno intrattenuto il pubblico per anni, fino alla scomparsa di Cayetana. Fu la Dicenta a provocare la sua presunta morte, che è rimasta sempre un mistero. Infatti, il corpo della Sotelo Ruz non fu trovato dopo il tragico incendio.

Proprio per tale motivo, Ursula inizia a pensare che Cayetana sia ancora viva! Le anticipazioni annunciano che l’ex istitutrice si reca da Fabiana, a cui chiede se la Sotelo Ruz potrebbe non essere morta durante l’incendio. Questa domanda riapre inevitabilmente una vecchia ferita nell’ex domestica, che si rivelò essere la madre di Cayetana. Ma i dubbi di Ursula sono frutto della sua instabilità mentale, che peggiora di giorno in giorno. Fabiana si confronta su questo argomento con Agustina: entrambe credono che la Dicenta stia appunto perdendo completamente la ragione. Con la seconda si ritrova anche a vivere un momento di crisi.

Genoveva, intanto, cerca di cacciare di casa Ursula, la quale però diventa violenta. Felipe giunge sul posto proprio in quel momento e riesce a evitare il peggio. Ora lo scopo della Dicenta è proprio quello di uccidere la Salmeron! Il pubblico di Canale 5 ritroverà di nuovo due dark lady a confronto nel ricco quartiere spagnolo. Ovviamente, come accaduto in passato, solo una delle due ha la meglio.

Nel frattempo, Genoveva riesce a raggiungere i suoi obbiettivi, riconquistando Felipe!