Anticipazione Una Vita: Ursula perde la testa, c’entrano Telmo e Mateo

Ursula perde nuovamente la testa nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Le anticipazioni annunciano che dietro la nuova crisi della Dicenta c’è il suo legame con Telmo e Mateo. Insieme a Lucia, i due entrarono nel cuore della dark lady di Acacias. L’ex sacerdote fu l’unico a darle aiuto quando ne aveva più bisogno, offrendole una dimora e del cibo. Mentre tutti i vicini le voltarono le spalle dopo aver assistito ai suoi crudeli piani, Telmo dimostrò di credere in lei e nella sua rinascita. In effetti, proprio in quel periodo Ursula iniziò ad apparire come una persona completamente diversa. Ben presto, però, il suo lato più malvagio uscì fuori e questo portò Telmo a decidere di partire con il piccolo Mateo senza di lei, dopo la morte di Lucia. La decisione dell’ex prete provocò non poco dolore in Ursula, la quale era pronta a trasferirsi in un’altra città insieme a loro.

Ed ecco che nelle prossime settimane, la Dicenta si ritrova a combattere con il suo passato. Il tutto accade quando Genoveva inizia a remarle contro. Le due ormai da qualche tempo non vanno più d’accordo. La Salmeron sembra aver ormai deciso di conquistare Felipe solo con le sue forze, tanto che proprio lei ha fatto arrivare Santiago ad Acacias! Ursula, però, conosce molto bene Genoveva e sa che dietro l’arrivo del marito di Marcia c’è proprio lei. Dunque, dimostra più volte di avere non pochi sospetti sulla Salmeron. Proprio per evitare che le metta i bastoni tra le ruote, Genoveva pare voler far nuovamente far impazzire Ursula. Non è di certo la prima volta che l’ex istitutrice perde la testa, mostrando segni di squilibrio mentale.

Quando Genoveva le mostra una foto del piccolo Mateo, Ursula inizia a perdere la pazienza. Non solo, successivamente mostra la sua instabilità mentale di fronte ad Agustina, quando vede un ritratto di Telmo e Mateo insieme. Probabilmente nella mente della Dicenta riaffiorano tutti i ricordi che riguardano l’ex sacerdote e, in particolare, il dolore che ha dovuto affrontare quando ha lasciato Acacias.

Una Vita, Telmo e Mateo oggi: padre e figlio si trasferirono in un’altra città

Ma che fine hanno fatto Telmo e Mateo? Come accaduto con altri personaggi che hanno lasciato Acacias, non sono giunte più notizie che li riguardano. Al momento, le anticipazioni spagnole non segnalano nulla su questi due ex protagonisti della trama della soap opera. Lasciarono il ricco quartiere per iniziare una nuova vita in una località di mare. Da allora il silenzio. Sicuramente non è completamente esclusa la possibilità che tornino nel quartiere. Di recente i telespettatori hanno assistito al ritorno di Mauro, che però ha portato con sé la tragica notizia sulla morte di Teresa.