Una Vita anticipazioni: Mauro ritrova l’amore dopo la morte di Teresa

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Italia, il pubblico assisterà al ritorno di Mauro San Emeterio. Quest’ultimo torna ad Acacias proprio quando Felipe organizza la sua festa di fidanzamento con Marcia. Ma ecco che la giovane brasiliana scompare e l’ex ispettore decide di aiutare l’Alvarez Hermoso a ritrovarla. Grazie alle sue conoscenze, Mauro riesce a trovare la Sampaio! Ma San Emeterio fa il suo ritorno ad Acacias portando una triste notizia: Teresa e suo figlio sono morti. Il piccolo ha perso la vita durante il parto e questo non ha potuto stravolgere la vita della coppia, che aveva deciso di lasciare il quartiere spagnolo per ritrovare insieme la felicità.

Teresa, invece, è stata uccisa da alcuni ladri che si sono introdotti nella loro abitazione in Francia. San Emeterio si ritrova a raccontare a Felipe questi momenti dolorosi, ma non sa ancora che incontrerà un’altra donna che gli farà battere il cuore! Le anticipazioni rivelano che l’ex ispettore conosce Yolanda Lazaro, interpretata da Ariadne Serrano e, immediatamente, si sente attratto da lei! Questo incontro avviene quando Mauro trova Cesar Andrade, il trafficante di donne che ha rapito Marcia su richiesta di Ursula. Si presenta al malvivente con il falso nome di Mauricio Aguirre e Felipe rischia di mandare all’aria il suo piano! Fortunatamente San Emeterio riesce a gestire bene la situazione.

Mauro finge di essere alla ricerca di una decina di donne di colore da comprare, per renderle sue schiave. Inizialmente Cesar appare dubbioso, ma poi accetta la proposta di San Emeterio. In questa circostanza, Mauro conosce Yolanda, una ragazza molto affascinante. Dopo questo incontro, l’ex ispettore non può non pensare alla sua amata Teresa. Nonostante ciò, ammette a Felipe di essere rimasto colpito da Yolanda!

L’Alvarez Hermoso, con l’aiuto di Mauro, fa un passo avanti e riesce ad avvicinarsi a Marcia. Andrade si convince a vendere la brasiliana all’avvocato, chiedendogli però 15mila pesetas. A questo punto, Felipe si ritrova costretto a trovare questa somma di denaro. Nel frattempo, Yolanda si avvicina sempre di più a Mauro e tra loro scatta un bacio!

Ebbene sì, per San Emeterio arriva un nuovo amore dopo la morte di Teresa! Quando riescono a salvare Marcia, Mauro decide di dire nuovamente addio ad Acacias. Yolanda scopre che l’ex ispettore è partito per Bilbao e decide di seguirlo! La ragazza appare realmente innamorata di San Emeterio. Non si sa, però, come prosegue questa love story!