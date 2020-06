Anticipazioni Una Vita, Telmo e Mateo lasciano Acacias: dove vivranno

Telmo e Mateo lasciano Acacias nelle prossime puntate di Una Vita, dopo la morte di Lucia. Purtroppo il pubblico di Canale 5 non dovrà solo dire addio alla Alvarado, ma anche all’ex sacerdote e al loro bambino. Infatti, padre e figlio decidono di iniziare una nuova vita lontano dal ricco quartiere spagnolo. Ma vi anticipiamo che, almeno per il momento, non rivedremo Telmo e Mateo. Nel corso della trama in onda in Spagna, padre e figlio non hanno più fatto ritorno ad Acacias. Dunque, per ora, non sappiamo se mai avremo la possibilità di scoprire come prosegue la nuova vita dei due grandi amori di Lucia. Prima di ciò, assisteremo alla morte della Alvarado in ospedale. Come abbiamo già scoperto in queste ultime puntate, la cugina di Celia ha un tumore ai polmoni, che purtroppo non le permette di vivere il futuro che tanto sognava con Telmo e Mateo.

Una Vita anticipazioni, Telmo e Mateo dicono addio ad Acacias dopo la morte di Lucia

Lucia non ha, purtroppo, neanche il tempo di vivere un po’ di felicità con Telmo e Mateo. E mentre Ursula ha scelto di liberarla dal grande peso di Eduardo, la Alvarado si ritrova a trascorrere gli ultimi suoi istanti di vita all’interno di una stanza di ospedale. Un momento difficile per il Martinez, che è costretto a lasciare andare la sua amata. Prima di dire addio a Lucia, Telmo deve farle un’importante promessa. Come vi abbiamo già rivelato, la Alvarado chiede al suo amato di rispettare le sue ultime volontà. Ed è proprio per questo motivo che Telmo decide di iniziare una nuova vita lontano da Acacias insieme a Mateo. I due partono lasciandosi così alle spalle tutto ciò che hanno trascorso nel ricco quartiere spagnolo, ma Lucia continua a essere nei loro cuori.

Anticipazione Una Vita: Ursula sola ad Acacias, Telmo e Mateo lasciano in silenzio il quartiere

La morte di Lucia segna un’importante svolta nella trama di Una Vita. Assisteremo anche all’uscita di scena di Telmo e Mateo, i quali decidono di ricominciare da capo in una località di mare. Sul futuro dei due non sappiamo molto, in realtà. Ma possiamo darvi qualche anticipazione su ciò che, invece, accade a Ursula. Dopo aver saputo della partenza di Telmo e Mateo, che lasciano Acacias senza salutare nessuno, la Dicenta deve trovare un modo per tornare a essere la persona potente di un tempo. Infatti, vi anticipiamo che rivedremo Ursula pronta a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi! Pertanto, possiamo assicurarvi che non mancheranno i colpi di scena!