Anticipazioni Una Vita: Eduardo muore, Telmo scopre che Lucia è malata

Una Vita anticipazioni: Eduardo viene ucciso, Lucia vuole sacrificarsi per Telmo e Mateo

Eduardo muore, nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita. Come accade? Prima di ciò, vedremo Lucia apprendere della sua gravissima malattia. La Alvarado, dopo aver scoperto di avere poco tempo per vivere, decide di chiedere a Ursula di aiutarla con il suo piano. Inizialmente Lucia fa intendere di voler fuggire insieme a Telmo e Mateo da Acacias. In realtà, il suo intento è quello di permettere al suo amato e al bambino di lasciare il ricco quartiere indisturbati. Lei, però, non potrà seguirli. Questo suo stratagemma viene scoperto, intanto, dallo stesso Telmo. Ovviamente, come possiamo già immaginare, si rifiuta di abbandonarla e lasciarla andare così. Pertanto, quando non la vede arrivare nel punto prestabilito, da dove sarebbero dovuti partire insieme, sceglie di tornare indietro. Infatti, vedremo il Martinez tornare ad Acacias. Qui si ritrova di fronte a qualcosa di inaspettato.

Anticipazione Una Vita: Telmo non parte, Ursula decide di uccidere Eduardo

Dalle anticipazioni sappiamo che Lucia lascia una lettera d’addio a Telmo. Intanto, Ursula dimostra di essere completamente pazza, tanto che prega con ossessione la Vergine dei Miracoli di non dividerla da suo figlio. In queste circostanze, inoltre, la Dicenta inizia a ripensare ai discorsi di Telmo, il quale si diceva convinto del fatto che Eduardo sia di intralcio nella sua storia d’amore con Lucia. Ed è proprio a questo punto della trama di Una Vita che Ursula decide di uccidere Eduardo! Ebbene sì, la Dicenta, completamente fuori di testa, sceglie di sacrificare il suo padrone, per permettere a Telmo e Lucia di vivere serenamente la loro storia d’amore.

Spoiler Una Vita: Ursula uccide Eduardo, Telmo scopre che Lucia sta morendo

Ursula uccide Eduardo, come? La Dicenta dà un pasticca all’uomo per sedare i suoi violenti attacchi di tosse, ma probabilmente si tratta di veleno. Ed ecco che si accascia a terra nei pressi del ristorante Nuovo Secolo II, davanti agli occhi sconvolgi dei presenti. Jacinto non può fare altro che constatare la morte di Eduardo e chiede poi a Emilio di avvisare le autorità per far luce su quanto accaduto. Nel corso del funerale dell’uomo, Lucia perde i sensi e diventa necessario, così, il suo ricovero in ospedale. Di fronte alla sua situazione, la Alvarado chiede al dottore di rivelare a Telmo la verità sulla sua malattia. In questo modo, il Martinez scopre che Lucia sta morendo a causa di un tumore ai polmoni.