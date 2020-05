Anticipazioni Una Vita, Lucia: amara scoperta dopo le percosse di Eduardo

Una Vita anticipazioni puntata di oggi 28 maggio 2020: Lucia subisce la violenza di Eduardo

Le anticipazioni di Una Vita vedono Lucia fare un’amara scoperta. Nel corso della puntata di oggi, giovedì 28 maggio, la Alvarado viene trattata con violenza da Eduardo. Quest’ultimo non ha alcuna intenzione di permettere alla moglie di rivedersi con Telmo. L’uomo è, infatti, consapevole della relazione che i due hanno avuto in passato. Non solo, sa di non essere il padre di Mateo. Per tale motivo, chiede duramente a Lucia di mantenere le distanze da Telmo, il quale sembra aver deciso di lasciare Acacias. Vi anticipiamo che in realtà il Martinez sceglie di restare nel ricco quartiere spagnolo, proprio per riuscire a salvare Lucia e Mateo. L’ex sacerdote ha ormai compreso di essere il padre del bambino, dunque non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua famiglia. La sua decisione, però, genera in Eduardo molta rabbia. L’uomo sfoga tutta la sua repressione sulla Alvarado. Ma perché Lucia continua a restare insieme al marito?

Anticipazioni future Una Vita: Lucia finisce in ospedale dopo le percosse di Eduardo

Lucia si sente in debito con Eduardo, che l’ha sposata nonostante lei fosse incinta di un altro uomo. Ma improvvisamente la Alvarado comprende di non poter più nascondere i sentimenti che prova nei confronti di Telmo. Pertanto, vedremo i due innamorati nuovamente insieme. Ovviamente Lucia e Telmo devono incontrarsi in gran segreto. Sfortunatamente, Eduardo intuisce quanto sta accadendo dietro le sue spalle. L’uomo non perde tempo e si scaglia immediatamente contro sua moglie, usando la violenza. Un duro momento per la Alvarado, che deve purtroppo sopportare le percosse del marito senza poter chiedere aiuto. Come vi abbiamo già anticipato, dopo questo episodio Lucia finisce in ospedale.

Una Vita anticipazioni, Lucia fa un’amara scoperta: ha una gravissima malattia e pochi giorni di vita

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Lucia finisce in ospedale dopo le percosse di Eduardo. Proprio qui la Alvarado fa un’amara scoperta: ha un tumore ai polmoni. Ebbene sì, la povera Lucia scopre di essere gravemente malata e in fin di vita. Non ci sono speranze per la cugina di Celia, che decide di utilizzare gli ultimi suoi giorni di vita per salvare Telmo e Mateo.