Una Vita, Lucia muore: le sue ultime volontà e la rivelazione di Telmo

Lucia muore e si conclude così una parte molto importante della trama di Una Vita. La sua storia d’amore con Telmo ha appassionato migliaia di telespettatori, che speravano in un lieto fine. Purtroppo, la Alvarado non riesce a realizzare il suo più grande desiderio: costruire un futuro insieme a Telmo e Mateo. Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, vedremo Lucia in ospedale. La cugina di Celia si ritrova a vivere i suoi ultimi giorni di vita nella struttura ospedaliera, dove Telmo le fa continuamente visita. Questo dettaglio sconvolge non poco i vicini di Acacias 38. Nonostante ciò, il Martinez cerca di trascorrere il più tempo possibile a fianco della sua amata. Per il pubblico italiano arriverà così il momento di salutare Lucia. Anche Felipe tenta di stare vicino alla cugina, in questa circostanza inaspettata e sconcertante. Proprio in queste settimane abbiamo visto la Alvarado tentare di riportare l’avvocato sulla buona strada. Dopo la morte di Celia, l’Alvarez Hermoso è stato poco attento a ciò che accadeva a Lucia e ora, che è pronto a ritornare sulla retta via, si ritrova costretto a doverla salutare per sempre.

Anticipazioni Una Vita, Lucia muore: Telmo rivela a tutti che è il padre di Mateo

Come vi abbiamo già anticipato, Ursula uccide Eduardo. La Dicenta è convinta che sia lui l’unico ostacolo per Lucia, Telmo e Mateo. Non appena il Martinez scopre quanto accaduto, perde le staffe. L’ex sacerdote non avrebbe di certo voluto che Eduardo venisse ucciso. Dalle anticipazioni di Una Vita sappiamo che Telmo viene a conoscenza della grave malattia di Lucia durante il funerale dell’uomo. A questo punto, il Martinez comprende che non potrà più avere il futuro che tanto desiderava con Lucia. Proprio per tale motivo, decide di trascorrere tutto il suo tempo a fianco alla Alvarado in ospedale. Di fronte ai pettegolezzi dei vicini, Telmo decide di rivelare a tutti la verità su Mateo.

Lucia muore, Una Vita anticipazioni: ecco quali sono le sue ultime volontà

Nel corso delle prossime puntate, Telmo rivela ai vicini di Acacias 38 di essere il padre del piccolo Mateo. Ovviamente questa confessione non può non sconvolgere gli abitanti del ricco quartiere. Intanto, Lucia comprende che è giunto per lei il momento di salutare Telmo, a cui prima di morire dichiara le sue ultime volontà. Scendendo nel dettaglio, la Alvarado chiede al suo amato di riconoscere suo figlio Mateo e di proteggerlo sempre. In lacrime, Telmo cerca di rassicurare Lucia, la quale muore poco dopo in ospedale.