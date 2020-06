Anticipazioni Una Vita, addio Telmo e Lucia: cosa succede a Ursula

Cosa accade a Ursula dopo la morte di Lucia? Dalle anticipazioni di Una Vita sappiamo che Telmo lascia Acacias insieme al piccolo Mateo. Ora la Dicenta si ritrova nuovamente da sola, senza nessuno che possa aiutarla. Ricordiamo che quando perse tutto, anni fa, l’unico pronto a porgergli una mano di aiuto fu proprio il Martinez, accogliendola nella sua dimora. Nel corso delle prossime puntate italiane, Ursula decide di non seguire Telmo e Mateo e di restare, così, nel ricco quartiere spagnolo. Qui, però, è costretta a trovare un nuovo alloggio. La Dicenta, profondamente devastata dagli ultimi avvenimenti, si ritrova a chiedere aiuto proprio a Fabiana. A quest’ultima cerca, appunto, una sistemazione nella sua pensione. La madre di Cayetana non può proprio offrirle il suo aiuto, in quanto la sua attività è piena grazie a un importante Congresso scientifico a cui Servante vorrebbe partecipare. Dove va, dunque, a vivere Ursula dopo la morte di Lucia?

Una Vita anticipazioni: dopo la morte di Lucia, Ursula costretta a dormire per strada

Come vi abbiamo già anticipato, prima della morte di Lucia, Ursula uccide Eduardo. I parenti di quest’ultimo rivendicano poi l’appartamento in cui viveva insieme alla Alvarado e a Mateo. Di fronte al ‘no’ di Fabiana, la Dicenta è costretta a dormire per strada. La madre di Cayetana, provando pietà nei confronti dell’ex governante, le propone un tetto sotto cui vivere, ma in cambio dovrà lavorare nella sua pensione. Orgogliosa, Ursula decide di rifiutare l’offerta e decide, pertanto, di dormire per strada. Fabiana continua a provare pietà nei suoi confronti e chiede ad Agustina di accoglierla in soffitta. Ma ecco che la Dicenta, nel frattempo, riesce a trovare una soluzione: ruba le chiavi a Jacinto e si introduce nell’appartamento che un tempo le apparteneva.

Anticipazione Una Vita: Ursula rivive i momenti del passato e giura che tornerà a essere la persona di un tempo

Ursula occupa l’abitazione di Samuel e Genoveva, che un tempo apparteneva a lei. Ricordiamo che l’Alday perde tragicamente la vita e la Salmeron lascia, momentaneamente, Acacias. Approfittando di questa situazione, la Dicenta si sistema nell’appartamento in cui viveva con il padre di Samuel. Proprio qui rivive i suoi momenti di grandezza nel quartiere e giura che riprenderà nuovamente il potere che aveva un tempo Il suo obbiettivo è quello di vendicarsi dei vicini di Acacias 38 e di tornare a essere la persona che era anni prima. Riesce nel suo intento? Vi anticipiamo che per ottenere ciò, Ursula di Una Vita si allea con Genoveva, la quale torna nel quartiere per ottenere vendetta!