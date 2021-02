Anticipazioni Una Vita: Marcia becca Felipe con Genoveva e ha un malore

Le anticipazioni di Una Vita vedono protagonista il triangolo amoroso composto da Felipe, Marcia e Genoveva. Nel corso delle prossime puntate in onda in Italia, i telespettatori non assisteranno a un chiarimento tra i primi due. Infatti, la Sampaio si ritrova di fronte a una scena inaspettata: vede in strada Felipe e Genoveva mentre si baciano! Dopo aver visto l’avvocato insieme alla Salmeron, Marcia ha una crisi respiratoria. Fortunatamente Agustina e Cesareo si accorgono di quanto sta accadendo e la aiutano, prendendosi cura di lei nella pensione. La giovane brasiliana, però, non rivela loro dove si trova il suo inalatore e decide di lasciarsi morire! Marcia non perde la vita e viene salvata da Agustina e Cesareo. Nel frattempo, Felipe e Genoveva si lasciano andare alla passione e trascorrono la notte insieme!

Ormai l’Alvarez Hermoso ha compreso che non può avere futuro la sua storia d’amore con la Sampaio. Quest’ultima sembra aver deciso di portare rispetto al suo matrimonio con Santiago, tanto che si concede! Ma non è una situazione semplice per Marcia. Felipe non sa ancora che la Sampaio sospetta della vera identità di suo marito. Un particolare la porta sulla direzione giusta, tanto che inizia a pensare che l’uomo che è giunto ad Acacias non sia in realtà l’uomo che ha sposato anni fa. Niente è al suo posto e pare, dunque, che il piano di Genoveva stia proseguendo come lei avrebbe voluto.

La Salmeron è sempre più vicina al suo obbiettivo e Felipe ormai ha perso ogni speranza. Intanto, Santiago decide di fare di tutto pur di conquistare la fiducia di Marcia. Infatti, l’uomo capisce che la brasiliana sta sospettando di lui. A questo punto, con l’aiuto di Emilio e Cesareo, decide di organizzare una sorpresa per la Sampaio. Nel centro di Acacias, il nuovo arrivato riserva a Marcia una serenata. Sebbene non sia pienamente convinta e non sia per nulla innamorata, la Sampaio trascorre nuovamente una notte di passione con Santiago.

Quando Felipe scopre la sorpresa che l’uomo ha organizzato per Marcia perde le staffe. Nonostante ciò, sa che non può intromettersi tra loro e, dunque, decide di restare a fianco di Genoveva. Quest’ultima ora è pronta a rendere ufficiale la sua relazione con l’Alvarez Hermoso. Non ha intenzione di perderlo e questo sembra il momento giusto per compiere il passo successivo.

La Salmeron, però, non ha messo in conto che Ursula è mentalmente instabile. I suoi piani potrebbero essere messi a repentaglio dalla Dicenta, che ormai ha perso completamente la ragione.