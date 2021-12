Una Vita anticipazioni dal 26 dicembre all’1 gennaio: ultimatum e rapimenti

Non c’è pausa natalizia per le puntate di Una Vita. Acacias 38 continuerà a tenere compagnia ai telespettatori da domenica 26 dicembre a sabato 1° gennaio 2022 Marcos propone un patto ad Aurelio: riprenderà gli affari con don Salustiano, solo se starà lontano da Anabel. Il Quesada accetta tale condizioni. Intanto, la giovane Bacigalupe approfitta dell’assenza di suo padre e di Felicia, per invitare Miguel a casa sua. Il ragazzo le fa la sua proposta di matrimonio, ma lei vorrebbe avere a disposizione più tempo per conoscerlo.

Il giovane Olmedo accetta e, poco dopo, hanno anche discussione, durante la quale Anabel pare voler chiudere la loro relazione. Miguel e Aurelio hanno un confronto, che finisce con una stretta di mano. Roberto e Sabina consigliano, intanto, al nipote di mantenere le distanze dai Quesada. Dopo di che, Aurelio dà un ultimatum a Marcos: entro tre giorni deve pagare il debito a don Salustiano, sennò ci saranno delle conseguenze.

Ramon e Carmen sono preoccupati per Antonito e Lolita, in quanto temono che lui abbia preso una sbandata per Natalia. Successivamente, lo stesso politico rassicura suo padre, confessandogli la vera causa per cui è agitato. Gli parla così della proposta ricevuta per presiedere un’importante commissione parlamentare. Sostenuto dalla sua famiglia, Antonito finalmente accetta l’incarico. Mentre esordisce come presidente di commissione, un uomo lo spia da lontano. Nel frattempo, Lolita continua a stare male e chiama d’urgenza un dottore.

Dopo tanti sospetti, Genoveva decide di fidarsi ancora di Felipe, il quale in seguito la sorprende. L’avvocato di Acacias le propone di ripetere il loro viaggio di nozze e la Salmeron accetta con grande felicità. La dark lady però decide di cambiare la destinazione, optando per Salamanca. In questo modo, tenta di evitare che Felipe ricordi qualcosa.

Il pubblico vedrà a questo punto Santiago prendere informazioni sulla loro partenza, facendo intuire che ha qualcosa in mente. Questa luna di miele fa discutere nel quartiere, tanto che Rosina e Liberto litigano. Non sanno che sta per accadere qualcosa ai loro vicini. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Genoveva e Felipe vengono rapiti da due misteriosi uomini incappucciati.

I due si ritrovano rinchiusi all’interno di un casolare e cercano di capire il motivo per cui potrebbero essere stati portati lì. L’Alvarez Hermoso promette alla moglie che farà di tutto pur di farla tornare a casa. Lei, invece, lo rassicura facendogli presente che presto avranno un’opportunità per fuggire.

Servante organizza un’audizione con l’impresa Portela, ma Susana rovina i suoi piani boicottando Jacinto. Quest’ultimo si rassegna e decide di rinunciare alla sua carriera artistica. Ed ecco che Servante gli fa sapere che Portela è rimasto impressionato dalla sua triste esibizione, tanto da volerlo portare in Portogallo.

L’ex portinaio di Acacias 38 tenta di convincere Jacinto a fare la tournée, come cantante, ma non riesce nel suo intento. Invece, Fabiana incontra un sassofonista per strada e sembra essere rimasta particolarmente colpita.