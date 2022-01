Una Vita anticipazioni dal 24 al 29 gennaio: una rottura, due new entry

Le anticipazioni settimanali delle prossime puntate annunciano l’entrata in scena di nuovi personaggi, mentre ad Acacias gli scontri non mancano per Genoveva, Felipe, Casilda, Marcos, Aurelio

Nuovi scontri e importanti indagini caratterizzano le puntate di Una Vita della prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che Genoveva e Felipe escono dal carcere nello stesso momento e tornano ad Acacias. Qui hanno un acceso confronto, durante il quale l’avvocato aggredisce verbalmente la Salmeron, davanti a tutti. Per riconquistare il quartiere, la dark lady invita subito a casa sua per un tè Rosina e Susana. Invece, l’Alvarez Hermoso viene ospitato dai coniugi Seler, che hanno delle divergenze al riguardo. Alla fine, la Rubio chiarisce i suoi problemi con Felipe.

Nel frattempo, Mendez rivela di sospettare che Genoveva sia coinvolta anche nella sparizione di Velasco e decide di indagae. La dark lady di Acacias non si ferma e annuncia di voler far celebrare una messa in onore di Marcia. Su richiesta della Salmeron, Rosina dà il permesso a Casilda di aiutarla con la casa. Obbligata a compiere questo compito, la domestica finisce per accusarla di nuovo di aver ucciso la sua cara amica. La loro discussione viene, però, interrotta dall’arrivo di Felipe.

Quest’ultimo comunica a Genoveva di aver chiesto l’annullamento del loro matrimonio. Dopo lo scontro avvenuto con la Salmeron, Casilda pensa addirittura che dovrebbe lasciare Acacias. Fabiana riesce fortunatamente a mediare in suo favore. In seguito, Mendez fa sapere a Felipe di aver trovato qualcosa sulla scomparsa di Velasco, che riguarda Laura.

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo e finalmente lei accetta con felicità. Il ragazzo, però, non è convinto che le attività che vogliono portare avanti Marcos e Aurelio siano buone. Nonostante ciò, il Quesada gli fa capire che non può più tirarsi indietro. Hanno in seguito un altro confronto di lavoro, che si conclude con il messicano che lascia la riunione.

Nel corso delle puntate in onda da lunedì 24 a sabato 29 gennaio 2022, Marcos e Aurelio si ritrovano a parlare di affari da soli e avviene l’ennesimo scontro. Il Bacigalupe arriva a minacciare il suo nemico con un tagliacarte. Il Quesada vuole, successivamente, che Miguel venga licenziato. Marcos, però, non ha alcuna intenzione di farlo.

Rosina è sempre più convinta che José Miguel abbia fatto sparire Bellita e che voglia ucciderla. A indagare sulla questione ci pensa anche Susana, ma non sa che la sua amica finalmente ha scoperto come stanno davvero le cose. Ed ecco che, secondo le anticipazioni settimanali di Una Vita, l’ex sarta scopre Rosina e José Miguel in un atteggiamento alquanto sospetto e ora pretende delle spiegazioni, coinvolgendo anche Liberto. Di fronte a questa situazione, la Rubio e il Dominguez non possono far altro che confessare a Susana la verità: Bellita non è morta.

Lolita decide di chiedere ad Antonito di andarsene di casa. Quando resta sola, ha una crisi e molta tosse. Dopo aver tossito trova del sangue sul fazzoletto. Il giovane deputato confessa poi a Ramon e Carmen che sua moglie gli ha chiesto di andare via per un po’ di tempo. A questo punto, Antonito se ne va di casa e Lolita cade nella disperazione. Entrambi non sanno che Aurelio e Natalia stanno tramando alle loro spalle. I due fratelli cercano di elaborare un piano affinché la Casado becchi suo marito mentre la sta tradendo, ma senza successo.

Marcelina fa sapere a Jacinto che ha intenzione di restare a Barcellona ancora per un altro po’ di tempo. Non solo, lo informa che presto arriveranno ad Acacias sua zia e sua cugina per tenergli compagnia. Ed ecco che i domestici danno il benvenuto alla signora Benigna e a sua figlia Indalecia.

Appena le incontrano, capiscono subito perché Jacinto fosse così preoccupato. Innanzitutto, la zia appare come una persona davvero insopportabile. Notando un certo interesse da parte di Benigna, il portinaio consiglia a Servante di corteggiarla.

Roberto e Sabina si rendono conto che è arrivato il momento di velocizzare il loro piano e chiedono aiuto a Ramon. Ed ecco che si procurano la prima carica di dinamite, che ha dovrebbe far saltare la camera blindata della banca. La coppia rischia, però, di essere scoperta dal nipote.