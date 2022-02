Una Vita anticipazioni dal 21 al 26 febbraio: notizie devastanti per Acacias

Secondo le anticipazioni settimanali della soap opera, ad Acacias 38 c’è molta tensione per via degli annunci che arrivano

C’è spavento ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni settimanali parlano della guerra in Europa e di come i vicini del ricco quartiere spagnolo reagiscono. Intanto, Genoveva scopre che Felipe è arrivato in Austria e ha ritrovato suo figlio Tano. Improvvisamente smette di ricevere aggiornamenti dalla sua spia Cuevas sull’avvocato e teme che possa essere accaduto qualcosa, visto che è scoppiata la guerra. Intanto, Aurelio vorrebbe ottenere un posto importante tra le conoscenza della dark lady.

In seguito, durante gli episodi in onda da lunedì 21 a sabato 26 febbraio 2022, Genoveva scrive un telegramma alla sua spia, chiedendogli di lasciare in vita Felipe e Tano, almeno per ora. Nel frattempo, continua a manipolare Natalia e Aurelio, con lo scopo di averli come alleati. Su tutti i giorni esce la notizia che Bellita lancerà presto un nuovo album. La Del Campo inizialmente se la prende con José Miguel per quanto accaduto, ma poi vedendo la felicità di tutti i vicini cambia idea e si scusa con lui.

Nonostante ciò, teme comunque di non riuscire a preparare in tempo il disco e appare sempre tesa. Ora aspetta con ansia le composizioni del maestro Benavides, ma ciò che arriva non la conquista. Così, ordina a suo marito di trovare una soluzione. A questo punto, José Miguel consiglia a Bellita di pubblicare una raccolta dei suoi grandi successi. Lei all’inizio ha dei dubbi, ma poi accetta questa idea. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che un editore si propone per scrivere una biografia di Bellita.

L’edizione serale del giornale dà una cattiva notizia ad Acacias: è appena scoppiata la guerra in Europa. L’annuncio, chiaramente, colpisce e spaventa non poco l’intero quartiere. In particolare, a temere il peggio è Susana, visto che Armando è in missione. Per l’ex sarta giungono altre notizie preoccupanti: scopre che il suo amato non alloggia nell’hotel parigino che aveva indicato nel suo ultimo telegramma.

Dopo di che, Servante legge sul giornale la notizia sul matrimonio di un duca con una principessa prussiana. Ma attenzione, perché lo sposo ritratto nella foto è identico ad Armando! Ramon y Cajal fa sapere ad Antonito che la sua cura sperimentale ha dato buoni risultati negli animali, ma ancora non è stata provata sugli umani. Lolita non vorrebbe diventare una cavia, ma poi valutando la situazione decide di eseguire la terapia.

Ed ecco che la Casado inizia il medicamento sperimentale. Purtroppo non ci sono subito dei miglioramenti e i Palacios sembrano perdere le speranze. Il medico somministra un’altra dose di farmaco a Lolita, ma non vuole dare troppe certezze alla sua famiglia. Sabina e Roberto non sanno, invece, se rivelare a Miguel la verità sui suoi genitori: non sono morti, si trovano in carcere. La ristoratrice scrive una lettera segreta a suo figlio, il padre del giovane avvocato, e si prepara a riaprire il ristorante.

Soledad dimostra di essere irritata dal modo in cui Marcos la tratta in pubblico e cerca un confronto con lui. Nel frattempo, Aurelio tenta di riavvicinarsi ancora ad Anabel, la quale però lo respinge. Il messicano cerca di convincere la ragazza che non è lui l’assassino di Carlos Armijo, ma lei reagisce male. Roberto assiste alla scena e ne parla subito con Miguel, che affronta Aurelio.

Tra loro la tensione cresce sempre più. Pertanto, il giovane avvocato si reca da Marcos e si dimette dall’incarico di avvocato della società Bacigalupe-Quesada.