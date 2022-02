Una Vita, che fine ha fatto Armando? La scoperta agghiacciante di Susana

Che fine fa Armando in Una Vita? Le anticipazioni rivelano che dopo essere partito per andare in guerra, l’uomo inizia a essere sempre più assente nella vita di Susana. L’Europa entra in guerra e tutti ad Acacias sono preoccupati per ciò che accadrà alla Spagna. L’ex sarta è ancora più timorosa degli altri, in quanto sa che il suo amato si trova in missione. Per lui è stato difficile rivelare alla sua dolce metà che avrebbe dovuto lasciare il ricco quartiere spagnolo per questo importante impegno. Infatti, inizialmente l’ha tenuta all’oscuro di tutto.

Successivamente è stato costretto a raccontarle che presto si sarebbero dovuti separare. Susana e Armando si sono così salutati, devastati all’idea di stare per tanto tempo separati. In poco tempo, l’ex sarta del quartiere ha avuto modo di ricevere notizie di suo marito. Sa che si trova in un alloggio a Parigi, dove lei può contattarlo. Ma con il trascorrere del tempo, secondo le anticipazioni, non arrivano più notizie su Armando. Le lettere che solitamente Susana riceve diminuiscono.

E mentre Genoveva riesce a individuare invece la posizione di Felipe e Tano, per l’ex sarta tutto diventa complicato. Tutti i vicini sono spaventati all’idea che sia accaduto qualcosa ad Armando. Ed ecco che nelle prossime puntate di Una Vita Susana scopre che suo marito non si trova nell’albergo parigino, come le aveva assicurato nella sua ultima lettera. L’ex sarta di Acacias 38 non può non preoccuparsi di fronte a questa notizia.

Crede che possa essere accaduto qualcosa di terribile al suo amato a causa della guerra. Improvvisamente Susana si ritrova a fare una scoperta per lei sconvolgente. Nel quartiere c’è scalpore quando su un giornale compare una foto che ritrae Armando che sposa un’altra donna. L’ex sarta ha modo di vedere anche lei l’immagine e, ovviamente, resta profondamente sconvolta.

Indignata scopre che suo marito potrebbe essere diventato il duca di Swarowski. Ovviamente, i pettegolezzi nel quartiere spagnolo si fanno sempre più forti e Susana non fa altro che pensare a quella fotografia, in cui sembra che Armando abbia sposato un’altra donna in un lontano Paese europeo. A questo punto, Liberto decide di mettere fine alle speculazioni trovando l’uomo.

Poco tempo dopo, il Seler riceve notizie da Parigi: tutto conferma che Armando ha effettivamente sposato una principessa! Susana cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con lui, anche perché sa benissimo che questo matrimonio non è valido, visto che è attualmente sposato con lei.

L’ex sarta abbandona tutti i suoi dubbi quando riceve un bellissimo cappello, accompagnato da una lettera d’amore, che risulta essere stata inviata da Armando. Ma Rosina rivela poi a Liberto di essere stata lei a inviare il regalo a Susana per tentare di rassicurarla.

Il Seler teme, però, che questo gesto possa solo peggiorare la situazione della zia. Intanto, il pubblico vedrà anche Antonito partire per una missione. Il giovane politico andrà in Marocco e farà preoccupare non poco la sua famiglia!