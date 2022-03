Una Vita anticipazioni dal 20 al 26 marzo: un ritorno, un gesto violento

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalo dei risvolti ad Acacias che generano altri cambiamenti! Innanzitutto, nel corso delle prossime puntate, Genoveva acquista azioni della società Quesada-Bacigalupe da Aurelio, ma non vuole che ciò venga fuori. Ed ecco che Felipe fa ritorno ad Acacias e la prima persona che incontra è proprio la Salmeron! Chiaramente viene accolto con felicità da tutti i suoi amici. Nel frattempo, Anabel nega di poter amare Aurelio, in quanto lo ritiene colpevole della morte di Carlos Armijo. Ma Natalia la spiazza, rivelandole che in realtà Marcos era implicato nell’uccisione del ragazzo.

Intanto, Soledad sospetta che la giovane sia ormai al corrente della sua love story con il padre e ne parla con quest’ultimo. A questo punto, Anabel decide di parlare con Aurelio della questione di Carlos. Il messicano conferma le parole della sorella, dichiarando che don Salustiano e Marcos furono i mandanti di quell’omicidio. La giovane Bacigalupe fa ritorno a casa e affronta suo padre. Tra loro si accende una fortissima discussione, durante la quale lei lo accusa pesantemente.

Dopo di che, fa le valigie per andare via di casa, ma Marcos la ferma e diventa violento. Le dà uno schiaffo in pieno volto e la mette in punizione, impedendole di uscire. In seguito, il Bacigalupe cerca di indagare con Soledas sulla morte di Felicia. La domestica lo spinge nella direzione sbagliata, confidandogli che in quei giorni la moglie riceveva spesso visite di Natalia. La situazione si complica in casa Bacigalupe.

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che Anabel disobbedisce agli ordini del padre ed esce di casa. Soledad teme di andarci di mezzo, visto che la becca. Successivamente, Alodia le fa delle domande sul suo presunto pretendente. Ma la domestica non si lascia sfuggire nulla, tanto che le racconta di una vecchia storia con un uomo di nome Fausto. In realtà, quest’ultimo esiste davvero e le ha appena inviato dei messaggi per nulla romantici!

Bellita, per scegliere le canzoni della raccolta dei suoi successi, si affida al consiglio delle vicine. La Dominguez chiede aiuto anche a Fabiana. Nel frattempo, Ignacio inizia a creare i primi problemi, quando rivela a sua zia di avere dei problemi economici, a causa dei quali non può pagare l’università. La cantante non perde tempo e assicura al nipote che lo aiuterà. Non solo, il ragazzo mente a sua zia affermando che andrà a studiare con i colleghi. Invece, si reca a sperperare tutti i soldi in una bettola!

Dopo i rimproveri di Benigna, Indalecia abbandona la portineria di Acacias 38 ma resta nel quartier. Nel corso di una discussione, la donna dichiara che Marcelina aveva avuto una storia con Remigio, il sagrestano del paese. Di fronte a queste parole, Jacinto resta sconvolto. Indalecia non si ferma e cerca ancora di sedurre il portinaio. Quest’ultimo, però, le fa capire che ama Marcelina e che intende esserle fedele. A questo punto, Indalecia e Benigna lasciano Acacias.

Rosina confessa a Liberto di essere stata lei a inviare il capelli e il biglietto a Susana a nome di Armando. Invece, Miguel è turbato in quanto suo nonno ancora non ha fatto ritorno dal suo viaggio, ma fortunatamente Sabina riesce a rassicurarlo. Al ristorante si presenta poi un nuovo cliente, un italiano. Si tratta di un uomo che è in combutta con Daniela, la quale nasconde un segreto.