Anticipazioni Una Vita, Soledad: chi è l’uomo misterioso che la minaccia

Chi c’è dietro le misteriose minacce che in Una Vita Soledad riceve? Le anticipazioni parlano di un momento di forte tensione per l’amante di Marcos, che ha sempre dimostrato di avere non pochi scheletri nell’armadio. La domestica è giunta ad Acacias e nessuno immagina che proprio lei un giorno riesce a cambiare per sempre le vite tutti gli abitanti del posto. In questa fase della trama, il pubblico di Canale 5 inizia a capire qualcosa dell’oscuro passato di Soledad, la quale continua a restare vicina a Marcos.

Proprio lei causa un momento drammatico per gli abitanti del ricco quartiere spagnolo, ma ancora bisognerà attendere per questo. Infatti, c’è ancora tanto da vedere prima che avvenga la terribile svolta. Nel frattempo, Soledad cerca di non alimentare i sospetti sul suo conto. A breve Marcos scopre che è stata lei a uccidere Felicia, ma prima avviene qualcosa di inquietante nella sua vita. Mentre tenta di far ricadere la colpa dell’omicidio della ristoratrice su Natalia, parla con Alodia di un uomo, Fausto Salazar, che ha fatto parte del suo passato.

Così i telespettatori scopriranno che i due un tempo formavano una coppia, quando entrambi facevano parte della sinistri rivoluzionaria. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Soledad riceve un misterioso pacco che contiene una banda anarchica. Sin da subito, si intuisce che si tratta di una minaccia per lei. Il suo volto appare pietrificato, mentre tenta di tenere tutto questo nascosto.

Quando sembra ritrovare un po’ di tranquillità, ecco che riceve una nuova lettera anonima, questa volta accompagnata da un candelotto di dinamite! Soledad è molto spaventata e nasconde tutto, affinché Marcos e Anabel non lo trovino. Nelle puntate a seguire, la domestica continua a essere tormentata da un uomo misterioso, che si fa avanti.

Non ci sono più lettere anonime: questa persona si avvicina a lei e le chiede dei soldi. A questo punto, fortemente preoccupata per la sua vita, Soledad decide di chiedere il denaro ad Aurelio. Per chi ancora non lo avesse capito, la domestica è anche una spia del Quesada. Quest’ultimo, tempo fa, le ha ordinato di tenere sotto controllo Marcos, sebbene abbia con lui un forte legame sentimentale.

Ebbene, Aurelio non si tira indietro e promette a Soledad che le presterà i soldi che gli ha chiesto. Ma chi è l’uomo misterioso che la sta tormentando da tempo? I telespettatori scopriranno che la domestica si muove sotto la guida del terribile leader del movimento degli anarchici, Fausto. Proprio lui la tiene sotto scacco per mettere in atto i suoi folli piani in Spagna.

Ciò avviene proprio nel momento in cui Soledad si rende conto di essersi davvero innamorata di Marcos. Dunque, per lei la tensione sale alle stelle, in quanto non può permettersi di andare contro a un uomo spietato come Fausto!