Una Vita anticipazioni dal 19 al 25 giugno: rotture, arrivi e cambiamenti

Nelle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Marcelo rivela ad Aurelio che Genoveva ha rovistato tra le sue carte. Ora la tensione tra i due coniugi è alle stelle. La Salmeron parla di Anabel di fronte a Valeria, la quale decide di indagare sul passato del Quesada. Il messicano è stufo delle continue intromissioni di sua moglie e minaccia di prendere dei provvedimenti. Come si può già immaginare, Genoveva non si lascia intimidire. Successivamente, Valeria rivela ad Azucena di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David.

Quest’ultimo ascolta la conversazione e, quando si ritrovano soli, la rimprovera per aver parlato troppo della sua vita. Intanto, Aurelio svela a Genoveva di essere interessato a Valeria per alcuni affari, ma non le dà altre informazioni. In seguito, decide di regalare un pianoforte alla ragazza. Le promette anche che presto riceverà una risposta da Rodrigo. Ormai, però, Valeria non gli crede più e appare sempre più infastidita dalle sue avances. Nel frattempo, Aurelio ordina a Luis Mañas di acquistare tutti i negozi di Acacias, facendo offerte allettanti ai negozianti.

Genoveva origlia una conversazione tra Marcelo e Luzdivina e capisce che Aurelio ha regalato a Valeria un costoso pianoforte. Furiosa, la Salmeron chiede al detective Cuevas di indagare su Rodrigo Lluch e su David. Genoveva si impegna a cercare notizie su Valeria, chiedendo anche informazioni a Lolita. Le anticipazioni settimanali di Una Vita rivelano che inizia la cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato e un fotografo, dopo essersi scambiato uno sguardo di complicità con David, scatta alcune foto a Valeria.

Intanto, Lolita conosce Fidel, il vedovo di Maria Josè. Invece, Felipe ha un attacco di panico a casa e assume una grossa quantità di calmanti. Pertanto, non può prendere parte alla cerimonia e fare il suo intervento. Anche Ramon conferma di non voler partecipare all’evento. Ma, dopo aver ascoltato il discorso di Lolita, si presenta in piazza con un atteggiamento molto combattivo.

Qui il Palacios tiene un duro discorso, con il quale attacca i politici presenti e il governo. Il giorno dopo, tutti i giornali riportano il suo intervento e ad Acacias non si parla d’altro. Ramon non si ferma e continua a mostrarsi nervoso con tutti. Al contrario, Felipe sembra essersi un po’ addolcito. Successivamente, Marina cerca di confortare Lolita, la quale decide di togliersi gli abiti da lutto.

Sebbene inizialmente non voglia, Ramon accetta di parlare con Fidel. I due appaiono subito d’accordo su ciò che bisognerebbe fare per vendicare le vittime dell’attentato. Ed ecco che, per la prima volta dopo tanto tempo, Felipe decide di uscire di casa. Grazie alle cure di Dori, che nasconde un grande segreto, l’Alvarez Hermoso dimostra di essere sulla strada della ripresa. Casilda apprezza la nuova infermiera, ma ha dei sospetti su di lei e ne parla con Lolita e Fabiana.

Sempre nelle puntate italiane in onda da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022, Liberto fa sapere a Rosina e Hortensia che per far affrontare la ristrutturazione sarà necessario usare i risparmi di famiglia e stringere ancora la cinghia. Guillermo chiede un appuntamento ad Azucena, la quale rifiuta affermando di essere fidanzata. Subito dopo, la ragazza riceve finalmente la lettera del suo fidanzato, che però le comunica di voler chiudere la loro relazione.

Azucena è molto triste per via della fine della sua storia d’amore e tratta con freddezza Guillermo, il quale resta deluso. Il giovane scopre che la figlia di Hortensia è stata lasciata dal fidanzato e cerca di avvicinarsi a lei, senza ottenere risultati. La situazione in casa Seler si complica quando Rosina scopre che gli affittuari della fattoria di famiglia hanno deciso di andare via, lasciando lei e sua sorella con tantissimi debiti.

A questo punto, Liberto crede che l’unico modo per risolvere tutto sia vendere la tenuta. Le sorelle Rubio, però, si rifiutano di vendere la fattoria di famiglia. Dopo di che, scoprono che il Seler sta tenendo delle lezioni private di algebra a Guillermo e gli impongono di smetterla. In particolare, Hortensia teme che tra Azucena e il ragazzo possa nascere più di un’amicizia.

Fabiana è stanca della pigrizia di Servante e sembra non avere più pazienza. Intanto, Bellita e José Miguel notano che Alodia è molto triste, in quanto Ignacio non la calcola più di tanto. Il Dominguez inizia così a sospettare che il giovane medico stia tradendo sua moglie.