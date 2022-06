Una Vita, Ignacio e Alodia: lui ha dei segreti, ecco cosa sta combinando

Se il pubblico di Canale 5 pensava che tra Ignacio e Alodia in Una Vita fosse nato un grande amore senza segreti e problemi si sbagliava. Nelle prossime puntate italiane i telespettatori si renderanno conto che in realtà la situazione è abbastanza complicata. Infatti, il giovane medico non è cambiato per niente. Anche dopo il salto temporale mantiene una seconda vita, ovviamente segreta. Nessuno sa che sta mentendo a tutti e, soprattutto, ad Alodia. Ma cosa nasconde il nipote di Bellita?

Questa volta, non c’entrano i loschi affari che aveva iniziato con Florencio. Per chi non ricordasse, José Miguel era riuscito a cogliere in fallo il ragazzo, seguendolo fino al cimitero. Qui aveva scoperto che, insieme al suo amico, rubava le ossa e le vendeva nel commercio illegale. Una volta finito con le spalle al muro, Ignacio non aveva potuto di certo negare o smentire la sua posizione. Pertanto, aveva deciso di lasciare la casa dei Dominguez e di andare a dormire in una pensione.

Il medico è poi tornato in tempo nell’appartamento di Acacias 38 per salvare la vita di Alodia. Dopo di che, a seguito di una serie di consigli da parte di tutta la famiglia Dominguez, Ignacio aveva chiesto all’ormai ex domestica di diventare sua moglie. Ed ecco che, nelle scorse puntate di Una Vita, subito dopo il salto temporale di cinque anni, i telespettatori hanno scoperto che i due ragazzi sono sposati.

Ignacio e Alodia, però, non sono diventati genitori come si pensava. Cinque anni prima, la giovane era incinta, ma durante questo salto temporale ha perso il bambino che attendeva. Ovviamente, è comunque diventata una signora e non è più una domestica. Gira per le vie del ricco quartiere spagnolo con quelli che un tempo erano i suoi ‘padroni’ e si atteggia come la moglie snob di un medico.

Le cose, però, non procedono affatto bene. Secondo le anticipazioni spagnole, nelle prossime puntate, Alodia dimostra di essere abbastanza gelosa di Ignacio, che non trattiene i suoi commenti di apprezzamento nei confronti di altre donne. José Miguel si intromette e consiglia al nipote di non lasciarsi trasportare dalle tentazioni.

Ma, come si può immaginare, Ignacio fa l’esatto opposto! Proprio il Dominguez inizia a sospettare che il ragazzo non sia del tutto sincero con Alodia e che la stia tradendo! Come sempre, l’intuito di José Miguel non sbaglia. Infatti, Ignacio sta tradendo Alodia con un’altra donna!

Il giovane medico ha un’altra vita fuori dal loro appartamento, con la sua amante. Cerca di portare avanti questa doppia vita per molto tempo ancora, ma non per sempre. José Miguel non si lascia ingannare dal ragazzo e presto si avvicina alla verità!