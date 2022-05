Una Vita, José scopre finalmente cosa fa Ignacio: il macabro segreto

Un macabro segreto quello che nasconde Ignacio in Una Vita. Nelle prossime puntate finalmente José Miguel scopre cosa sta facendo il nipote di nascosto. Il pubblico ha avuto modo di vedere il Dominguez decisamente sospettoso delle attività segrete del nuovo arrivato. Proprio per questo motivo, ha deciso di assumere Mendez per scoprire la verità. L’ex ispettore di Acacias, ora investigatore privato, non trova alcun dettaglio rilevante che possa incastrare il ragazzo. A questo punto, José Miguel sceglie di proseguire le indagini da solo.

Il Dominguez prende questa decisione anche perché Mendez è scomparso. Deve incontrarsi con Felipe, ma di lui non ci sono tracce. Si scopre che è stato picchiato da alcuni uomini misteriosi e si trova in ospedale. Intanto, José Miguel ripensa agli strani incontri segreti tra Ignacio e un uomo poco raccomandabile e inizia le sue ricerche. Nel frattempo, Bellita è impegnata con l’uscita del suo nuovo album e della biografia. Presto, l’editore le farà avere il manoscritto e Ignacio nota che José si comporta in modo strano.

Pertanto, decide di annullare il suo misterioso viaggio. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che José è sul punto di scoprire la verità, ma non riesce nel suo intento. Segue di nuovo Ignacio e resta davvero terrorizzato quando si ritrova di fronte a una scena davvero inaspettata! Ebbene, finalmente scopre cosa sta facendo di nascosto il nipote!

Ignacio sta vendendo le ossa dei morti del cimitero! Una scoperta agghiacciante per il Dominguez, che decide subito di affrontare il ragazzo. Dopo questo confronto, il giovane prende una decisione: lascia la casa di Bellita. A questo punto, José Miguel non ha altra scelta che confessare a sua moglie che suo nipote è appena scappato di casa.

La cantante chiede al marito di trovarlo e convincerlo a tornare a casa! E, intanto, José legge il manoscritto della biografia di Bellita e non reagisce bene. In particolare, il Dominguez ammette di fronte a sua moglie di non essere soddisfatto del libro, in quanto lui appare come uno scroccone. In questa fase della trama il pubblico vedrà Ignacio stabilirsi in una pensione in centro.

Anticipazioni Una Vita: Alodia è incinta di Ignacio

Alodia non sa cosa sta accadendo di preciso ed è solo preoccupata per la sua eventuale gravidanza. Si è concessa a Ignacio e poi ha subito compreso di aver commesso un errore. L’atteggiamento distaccato del ragazzo le ha dato conferma dei timori che hanno sempre avuto Fabiana Casilda. Ancora loro la incoraggiano a parlare con Ignacio della sua presunta gravidanza. Ormai è certo, Alodia è incinta e Casilda la convince a raccontare a Bellita la verità!