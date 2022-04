Anticipazione Una Vita: Natalia finisce in prigione, Mendez scompare

Nelle prossime puntate di Una Vita sembra che Marcos riesca a ottenere una parte della sua vendetta. Natalia viene arrestata sotto gli occhi di Felipe. Facendo il punto della situazione, il Bacigalupe è ormai certo che la Quesada sia l’unica responsabile della morte di Felicia. Tutti gli indizi, a causa dell’intromissione di Soledad, portano a una risposta: Natalia ha ucciso la ristoratrice. Ma la realtà è un’altra e Marcos neppure la immagina! La sua furia si scatena quando si rende conto che Aurelio è riuscito ad abbindolare sua figlia Anabel.

In effetti, l’ingenua Bacigalupe accetta la proposta di matrimonio del Quesada. Non sa che è solo protagonista del piano di vendetta che Aurelio ha preparato per colpire Marcos. Intanto, Genoveva fa sì che Felipe e Natalia si avvicinino. Il suo piano inizia, però, a subire dei colpi inaspettati, visto che l’Alvarez Hermoso e la messicana stanno provando dei reali sentimenti. Ma la Quesada è in pericolo. A volere il suo male sono più persone e così la Salmeron, con la complicità di Aurelio, organizza un finto rapimento.

I loro piani vanno a rotoli quando Felipe, insieme a Ignacio e Jacinto, mette in salvo Natalia. Quest’ultima scopre solo dopo il piano del fratello e della sua amica. Ovviamente, non reagisce bene. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Mendez riceve delle buone notizie per Felipe. Pertanto, lo informa che si incontreranno quello stesso pomeriggio per parlarne.

Proprio quando dovrebbe avvenire questo incontro, Mendez subisce un’aggressione. Nel frattempo, ecco che Natalia viene arrestata proprio quando sta per baciare Felipe. L’avvocato di Acacias non è solo preoccupato per l’arresto della Quesada, ma anche per l’improvvisa sparizione di Mendez. Il suo amico salta il loro appuntamento e questo non può che agitarlo.

Intanto, Felipe decide di prendere le difese di Natalia come avvocato e lo fa sapere ad Aurelio. Quest’ultima si reca in prigione e discute con la sorella sulla situazione. L’arresto della Quesada genera nuovi colpi di scena all’interno della trama di Acacias 38. Bisognerà fare attenzione anche alle prossime mosse di Genoveva, che regala sempre qualche sorpresa!

Per quanto riguarda Mendez, la situazione diventa complicata. Ormai l’investigatore privato è in pericolo. Scopre qualcosa di importante, ma non fa in tempo a comunicare con Felipe. I telespettatori, comunque, non devono temere. Infatti, Mendez torna di nuovo nel ricco quartiere spagnolo. Ora è necessario attendere per scoprire cosa accade a Natalia in carcere! Inoltre, Marcos deve ancora scoprire chi ha davvero ucciso Felicia e di certo non se lo aspetta!