Una Vita, Felipe salva Natalia! Lei dopo scopre un piano inaspettato

L’Alvarez Hermoso, con l’aiuto di Ignacio e Jacinto, mette in salvo la Quesada: non sanno che il suo è solo un finto rapimento

Nelle prossime puntate di Una Vita, Natalia è in serio pericolo. Più di una persona sta minacciando la sua vita, in questo momento. Infatti, quando avviene l’aggressione nel centro di Acacias, i sospetti ricadono sia su Marcos che su Genoveva. Ma non sono gli unici a tenerla sotto scacco. In giro per il quartiere i vicini iniziano a commentare le cene di Felipe e Natalia. Tutti ormai sanno che tra loro è in corso una frequentazione. Di certo, non immaginano che la storia ha preso inizio attraverso un nuovo piano di Genoveva.

Quest’ultima non sa ancora che, in realtà, la situazione sta per sfuggirle di mano! Infatti, Felipe e Natalia provano davvero un interesse nei confronti l’uno dell’altra. Nonostante ciò, decidono di andare piano nella loro relazione. Parlano di un futuro insieme e tutto sembra confermare che ci siano dei forti sentimenti reciproci. Genoveva, però, sprona Natalia a far ingelosire l’avvocato con Pierre Caron. Si tratta di una mossa che la giovane Quesada non vuole assolutamente fare.

Nel frattempo, Felipe scopre che Marcos è convinto che sia stata la messicana a uccidere Felicia. Pertanto, parla con Mendez cercando risposte sull’aggressione che di recente Natalia ha affrontato. Le anticipazioni di Una Vita segnalano, intanto, che Pierre Caron minaccia la Quesada di denunciarla alle autorità come spia che lavora per i tedeschi, se non rispetterà le sue condizioni.

Aurelio e Genoveva capiscono che, attualmente, Natalia è davvero in pericolo. Così, la Salmeron fa una proposta al suo alleato per proteggere la ragazza: mettere in scena un finto rapimento. Proprio la sera in cui i due cattivi di Acacias devono mettere in atto il loro piano, Natalia viene invitata a cena da Felipe. Infatti, è proprio l’avvocato, con l’aiuto di Ignacio e Jacinto, riesce a metterla in salvo!

Due uomini bendati si avvicinano a lei per rapirla, costringendola a salire su una macchina. I tre riescono a sventare il piano e a salvare Natalia. Quest’ultima, spaventata, si rifugia tra le braccia di Aurelio. Ma attenzione, perché il Quesada rivela alla sorella che questo rapimento faceva parte di un piano che lui stesso ha ideato con Genoveva per salvarla sia da Pierre che da Marcos.

Il racconto lascia senza parole Natalia, ormai stufa di essere manipolata da suo fratello e dalla Salmeron per i loro scopi. Piena d’ira, la Quesada si ribella ad Aurelio, dicendosi stanca delle continue lotte della sua famiglia. Questa sembra essere una prima rottura tra i due fratelli e una grande svolta!

Natalia ha sempre dimostrato di essere solo una pedina del fratello e di Genoveva. In effetti, anche quando provocò la frattura tra Antonito e Lolita, mostrò i suoi sensi di colpa. A questo punto, la Quesada si avvicina sempre di più a Felipe, il quale le offre tutto il suo supporto!