Anticipazioni Una Vita, Felipe e Dori: cosa nasconde la nuova infermiera

Per Felipe nelle prossime puntate di Una Vita i problemi sembrano diminuire. Infatti, l’arrivo di Dori a casa sua pare portare un po’ di serenità. Col passare del tempo, la nuova infermiera conferma di essere la persona giusta per la ripresa dell’avvocato, che appare sempre ostile e nervoso. Il terribile attentato anarchico ha cambiato profondamente l’Alvarez Hermoso, il quale è rimasto sconvolto da quanto accaduto. Inoltre, va considerato che Natalia è morta in carcere e questo ha solo peggiorato la sua situazione.

Ora Felipe deve ritrovare la serenità e Dori tenta di portarlo sulla retta via. Ma nelle prossime puntate italiane si scoprirà che la nuova infermiera, in realtà, nasconde un grande segreto. Come tutti coloro che arrivano ad Acacias, anche lei ha qualche scheletro nell’armadio e, appunto, nasconde qualcosa. Chi è davvero Dori? E cosa sta nascondendo a Felipe? In particolare, l’avvocato è sempre più irrequieto soprattutto quando nota che l’infermiera sta parlando con Genoveva, la sua più grande nemica.

A questo punto, decide di chiedere spiegazioni alla stessa Dori. Quest’ultima gli assicura che non ha alcun motivo di diffidare di lei. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che, proprio dopo questo confronto, Dori fa una misteriosa chiamata all’estero dalla pensione. Questa telefonata insospettisce non poco anche Fabiana. Nonostante ciò, con il passare del tempo, Felipe e Dori si avvicinano sempre di più e trascorrono una notte insieme.

Addirittura, l’Alvarez Hermoso decide di rendere pubblica la loro relazione, dopo essere stato beccato da Lolita mentre bacia l’infermiera. Ma proprio in questa fase della trama, altri indizi portano a pensare che Dori stia architettando qualcosa di davvero importante dietro le spalle di tutti. Infatti, Felipe si rende conto che la giovane infermiera sta nascondendo una lettera che ha ricevuto.

Il cattivo atteggiamento dell’Alvarez Hermoso rende il lavoro di Dori più complicato. Non solo, la ragazza gli fa sapere che ha bisogno di avere il giorno dopo libero. Non riesce a raccontare la verità a Felipe, sebbene provi per lui dei sentimenti reali. Dunque, l’infermiera non mente quando racconta di essersi innamorata dell’avvocato.

Ebbene, Felipe finalmente scopre il segreto di Dori: lo sta usando per uno studio scientifico. Ebbene sì, l’infermiera è giunta ad Acacias con uno scopo ben preciso: rendere l’avvocato protagonista di una ricerca di medicina. Ovviamente, tale verità lascia l’Alvarez Hermoso sconvolto.

Come va a finire? Non tutto è perduto. Per Felipe e Dori, in realtà, c’è un futuro davanti. Presto, questa ultima stagione della soap opera spagnola giungerà al termine anche in Italia e per questa nuova coppia c’è il lieto fine!