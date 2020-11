Una Vita anticipazioni dal 15 al 20 novembre: Marcia scompare

Nel corso delle puntate in onda prossima settimana, la Sampaio viene trasportata via da Acacias, mentre fa il suo ritorno un personaggio molto amato in passato

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la scomparsa di Marcia! Il tutto accade dopo che Felipe decide di recarsi da Genoveva, con lo scopo di offrire il suo aiuto ai soldati bloccati in Africa. Il nuovo piano della Salmeron, che segue i consigli di Ursula, è quello di far cambiare idea ai vicini di Acacias, per attirare a sé l’avvocato. Pertanto, dimostra di essere interessata al rimpatrio di questi uomini, tanto che ha fatto un’importante proposta a Ramon e Liberto per salvarli. Quando Felipe si reca a casa sua per dare il suo aiuto, gli chiede di poter prendere parte alla sua festa di fidanzamento con Marcia. Quest’ultima è sempre più preoccupata, in quanto i ricordi sul suo passato da schiava continua a perseguitarla. Si decide poi a recarsi all’evento che la vede protagonista insieme a Felipe. Ma una persona misteriosa, che appare sin da subito pericolosa, si avvicina alla brasiliana, la ferma e la narcotizza. Ed ecco che improvvisamente Marcia scompare da Acacias!

Nel corso delle puntate in onda da domenica 15 a venerdì 20 novembre 2020, dopo quanto accaduto con Ledesma, Cinta chiede scusa a Felicia per tutti i problemi che ha causato alla sua famiglia. La ristoratrice accetta le scuse della giovane e poi fa una telefonata misteriosa proprio a Copernico! Dopo averla sentita parlare al telefono con il loro ricattatore, Camino è abbastanza preoccupata per sua madre. Emilio è ormai deciso a lasciare la Spagna e a raggiungere l’Argentina. Prima, però, decide di far visita a Felicia. Il ragazzo non sa ancora che sua mamma ha preso una decisione terribile, sacrificandosi per il suo bene.

Ad Acacias fa inaspettatamente il suo ritorno Mauro San Emeterio. Tutti, tranne Ursula, sono felici di riaccogliere nel quartiere l’ex ispettore. In ognuno di loro è rimasto un bel ricordo. Mauro viene ospitato da Felipe, con cui ha sempre condiviso una grande amicizia. San Emeterio, però, giunge ad Acacias senza la sua amata Teresa. Lui stesso racconta quanto accaduto in questi ultimi anni! Purtroppo, la Sierra perse il bambino che portava in grembo.

Continuano i litigi in casa Palacios. Non si placa il nervosismo di Lolita, che vuole dimostrare a tutti di avere le forze necessarie per svolgere i suoi compiti di sempre a casa e a lavoro, sebbene sia in dolce attesa. Per tale motivo, il pubblico assisterà ancora ai suoi litigi con Carmen, la quale inizia a comportarsi in modo strano. Il suo atteggiamento stupisce Ramon, che inizia addirittura a pensare che la donna stia aspettando un figlio!

Jacinto prosegue i suoi allenamenti con Arantxa. L’uomo, sebbene dimostri di essere ormai sfinito, vuole a tutti i costi dimostrare che può reggere i ritmi della domestica dei Dominguez.