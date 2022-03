Una Vita anticipazioni dal 14 al 19 marzo: intrighi e verità a galla

Nelle prossime puntate di Una Vita, Aurelio svela a Genoveva che Marcos, in passato, è stato un mercenario di Don Salustiano. Sicuramente non vorrà che questa verità scottante esca fuori e così incinta la Salmeron a usarla a suo vantaggio. Intanto, il Quesada porta avanti il suo piano e continua a corteggiare Anabel, servendosi dell’aiuto di Natalia. Con una scusa, i due fratelli attirano la ragazza in un posto isolato. Inizialmente la Bacigalupe si lamenta per questa imboscata, ma alla fine decide di restare. Conoscendo abbastanza bene i punti deboli di Anabel, Aurelio le regala una cavalla per conquistarla.

La giovane Bacigalupe torna prima del previsto a casa e becca di nuovo Soledad tra le braccia di suo padre. Nel frattempo, Genoveva accetta di fare affari con i Quesada. Dopo aver beccato Marcos insieme alla domestica, Anabel cerca di fare finta di niente. Nonostante ciò, dentro di lei è molto delusa e triste. Aurelio approfitta di questo suo umore per confortarla e avvicinarsi ancora di più a lei. Natalia, sempre su ordine del fratello, sta invece per rivelarle delle scomode verità su suo padre. Le due, però, vengono interrotte da Miguel, che vorrebbe parlare in privato con la Bacigalupe.

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che Alodia e Casilda sono sorprese nel vedere Soledad fare acquisti costosi. La domestica, per dare una giustificazione sui suoi vestiti nuovi, racconta di aver vinto alla lotteria. Dopo qualche ricerca, Fabiana scopre che in realtà la misteriosa cameriera non ha mai comprato alcun biglietto della lotteria. Così, si decide a smascherarla.

Antonito parte per la sua missione diplomatica in Marocco. Dopo aver ricevuto un telegramma di suo marito, Lolita riesce a tranquillizzarsi. Le anticipazioni rivelano, però, che subito dopo parla con Ramon e capisce che la missione per cui è partito Antonito è più pericolosa di quanto credesse.

Nel corso delle puntate in onda prossima settimana, Fabiana inizia a preoccuparsi quando nota che c’è una certa complicità tra Jacinto e Indalecia. Quest’ultima invita il portinaio a pranzo e, quando sembra che lui stia per cedere, arriva zia Benigna, che torna ad Acacias senza preavviso. Questo mette in agitazione Jacinto. La donna, allertata da alcune voci, decide di tenere sotto controllo la situazione.

José Miguel confessa a Bellita che non riesce a fidarsi di Ignacio. La cantante, però, si oppone e gli spiega il motivo per cui vuole aiutare il nipote. A questo punto, il Dominguez cede e accetta che viva a casa sua.

Sabina riceve un telegramma dalla Svizzera e Daniela lo legge di nascosto. Dopo di che, fa una misteriosa chiamata e Miguel si insospettisce sempre di più. La cameriera italiana riesce a inventarsi sul momento una scusa che può apparire credibile.