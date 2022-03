Una Vita, Alodia innamorata di Ignacio: José lo smaschera, ma cade

Le anticipazioni segnalano che la domestica inizia a provare dei sentimenti per il nipote di Bellita, che non racconta tutta la verità

Il pubblico si prepari: Alodia e Ignacio in Una Vita diventano dei veri protagonisti della scena. Sono tante le svolte a cui i telespettatori assisteranno nei prossimi mesi. L’arrivo del ragazzo scuote la famiglia Dominguez, che non aveva messo in conto la sua permanenza ad Acacias. Neppure sua zia Bellita immagina di vederlo approdare nel ricco quartiere spagnolo. Infatti, quando arriva la cantante sviene. Nonostante ciò, è felicissima di accogliere qualcuno della sua famiglia d’origine in casa sua. Al contrario, José Miguel si mostra alquanto sospettoso.

Mentre decide di accettare la pubblicazione della sua biografia con la firma di Huertas, Bellita presenta a tutto il vicinato suo nipote Ignacio. Quest’ultimo racconta di essere arrivato in Spagna per completare i suoi studi di medicina. Ma sin da subito questa sua versione genera non pochi sospetti. In particolare, José Miguel fatica a fidarsi di lui e mostra non poca diffidenza nei suoi confronti, anche perché Bellita lo conosce davvero troppo poco. In tutto questo, c’è Alodia che appare subito interessata a Ignacio.

La domestica resta affascinata da questo aspirante medico, ma ben presto si ritrova nei guai per colpa sua. Come già anticipato, la cameriera scopre la vita notturna del ragazzo e deve cercare di mantenere il segreto su questo. Scendendo nel dettaglio, Ignacio la sera non si reca a studiare con i suoi amici, come racconta invece a Bellita. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che in realtà raggiunge gente poco raccomandabile per fare festa.

La prima a scoprirlo è Alodia, la quale lo avverte: questa è la prima e l’ultima volta che lo copre con Bellita e José Miguel. Il ragazzo, in seguito, torna a casa ubriaco e la cameriera cerca di aiutarlo. In questa occasione, anche la cantante scopre il nipote in queste condizioni. Nonostante ciò, la Del Campo continua a non avere alcun sospetto su di lui.

Fabiana e Casilda si rendono, ben presto, conto che Alodia si sta innamorando di Ignacio. Le due sono, però, convinte che si stia solo illudendo. Infatti, le fanno subito notare che lui è un aspirante medico di buona famiglia, mentre lei è solo una domestica. Dopo questi consigli, la cameriera decide di mettere le distanze tra lei e Ignacio.

Questa sua posizione non dura a lungo. Finisce, appunto, per cedere alle sue attenzioni e si emoziona dopo aver condiviso una passeggiata con lui. Arriva il momento per José Miguel di scoprire una parte della verità su Ignacio. Il Dominguez becca il ragazzo durante una delle feste notturne.

A questo punto, il giovane studente gli racconta parte della storia. Grazie alla sua disinvoltura, Bellita non solo giustifica il modo di fare festa del nipote, ma rimprovera anche José per averlo spiato. Chi ha ragione su Ignacio?

Ebbene il Dominguez fa bene a dubitare del ragazzo, il quale non ha in realtà alcuna intenzione di dedicarsi agli studi di medicina. Ma è lui a cadere quando Bellita viene messa di fronte alla verità. Non solo, Alodia fatica ad allontanarsi da lui.