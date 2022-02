Una Vita anticipazioni dal 14 al 19 febbraio: ritorni e addii ad Acacias

Tra piani sventati e nuove alleanze, Acacias piange per la malattia di Lolita, ma Antonito non perde le speranze

Le anticipazioni settimanali di Una Vita svelano nuovi importanti cambiamenti. Nel corso delle prossime puntate italiane Lolita ha ormai capito che sta morendo. Chiede così a Ramon e Carmen di prendersi cura di Antonito e Moncho quando sarà morta. Casilda è distrutta dal dolore all’idea che la sua amica muoia e non riesce a non piangere. La malattia della Casado risulta incurabile, ma suo marito non si ferma. Infatti, il giovane deputato continua a cercare con disperazione una cura per salvarla. Le condizioni di salute di Lolita continuano a peggiorare e Antonito le chiede di perdonarlo.

Finalmente, arriva una prima riconciliazione per la coppia. Non solo, il Palacios riesce a fissare un appuntamento con il premio Nobel Ramon y Cajal, il quale sembra essere l’unico che possa salvare sua moglie. Inaspettatamente, Lolita chiede di poter avere un confronto con Natalia, a cui fa una richiesta spiazzante: quando lei non ci sarà più si prenderà cura di Antonito al suo posto? Nel frattempo, Ramon y Cajal accetta di visitare la Casado. Il medico, però, ci tiene a precisare che non può dare grandi speranze ai Palacios. Subito dopo, Lolita soffre di una grave crisi respiratoria.

Fortunatamente l’arrivo di Soledad nel soggiorno di casa Bacigalupe riesce a evitare che Aurelio porti a termine il suo piano con Anabel. Il messicano spiega alla domestica che voleva solo aiutare la ragazza, dopo un mancamento. La cameriera è titubante, ma alla fine gli crede. Nonostante ciò, il militare la minaccia consigliandole di non parlare dell’accaduto con Marcos. Dopo quanto successo, Anabel si riprende e Aurelio va a trovarla, raccontandole una versione dei fatti distorta, che non corrisponde alla realtà.

Intanto, Miguel è preoccupato per l’avvicinamento che c’è stato tra loro e cerca di parlarne con la Bacigalupe. Purtroppo, finiscono per litigare. Marcos torna, invece, dal suo viaggio e Soledad gli racconta la versione di Aurelio. L’uomo è furioso con sua figlia per aver permesso ad Aurelio di entrare in casa loro e la mette di nuovo in guardia, facendole presente che i Quesada sono dei nemici. Nelle prossime puntate di Una Vita Natalia sospetta, intanto, che suo fratello abbia drogato Anabel, ma lui nega.

Il sabotaggio di Miguel riesce a impedire la rapina dei suoi nonni. Il ragazzo esorta Sabina e Roberto ad abbandonare l’organizzazione del loro piano criminale, per sempre. Ed ecco che gli Olmedo finalmente decidono di allontanarsi dal crimine e pianificato la riapertura del ristorante. Il giovane avvocato, successivamente, ammette di voler omaggiare i suoi genitori, che lui crede morti. Ma i suoi nonni hanno una strana reazione di fronte al suo desiderio. E Roberto riesce a evitare che Sabina racconti tutta la verità.

Genoveva ha trovato la sua pupilla: Natalia Quesada. Le dà subito qualche consiglio per sopravvivere ad Acacias e ingraziarsi le vicine. Ma sembra che niente possa portare Susana a cambiare idea sul suo conto. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Genoveva riesce a convincere l’ex sarta e Rosina a modificare la loro opinione sulla messicana, la quale non può che ringraziarla.

Nel corso delle puntate in onda da lunedì 14 a sabato 19 febbraio 2022 Arantxa torna ad Acacias per chiede a Cesareo di costruirsi una vita insieme nei Paesi Baschi. La coppia, pronta a convolare a nozze, è pronta a lasciare il ricco quartiere spagnolo per sempre. Aloda appare gelosa di fronte all’affetto che Bellita e José Miguel dimostrano ad Arantxa, tanto che inizia a tenere un atteggiamento duro.

Arriva poi il momento di salutare Cesaro e Arantxa, con una festa di addio e un ‘finto matrimonio’. Dopo di che, José Miguel organizza una riunione per Bellita con i giornalisti, annunciando così l’imminente uscita del suo disco. Improvvisamente fa ritorno ad Acacias Indalecia e Jacinto non reagisce bene.