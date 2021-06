Una Vita anticipazioni dal 13 al 19 giugno: Lolita sta male, caos per Ursula

Cosa accade nelle prossime puntate di Una Vita in onda da domenica 13 a sabato 19 giugno 2021? Le anticipazioni segnalano che Santiago, grazie all’intervento di Cesareo, riesce a sopravvivere all’aggressione subita da un misterioso malvivente. L’uomo porta il coltello con cui è stato aggredito a Genoveva, in casa di Felipe. Qui la provoca, convinto che ci sia lei dietro quanto accaduto. L’Alvarez Hermoso torna nel suo appartamento proprio in quel momento. Intanto, anche Agustina riceve la lettera di Ursula, attraverso la quale scopre che Genoveva in realtà è una persona spietata. Di fronte a Marcia e Casilda, la domestica di Felipe affronta e insulta la Salmeron.

Le due hanno un’accesa discussione, durante la quale Genoveva finisce a terra. Quest’ultima racconta poi a Felipe la sua versione dei fatti. Israel, nel frattempo, si mette alla ricerca del suo aggressore e si dirige verso Barriada del Tuerto. Le lettere di Ursula creano il caos in tutto il quartiere. Bellita schiaffeggia Bellita, Rosina vuole separarsi da Liberto, Carmen e Lolita sono ai ferri corti. Invece, Maite e Camino si preoccupano, in quanto scoprono che la Dicenta era a conoscenza della loro storia.

Felipe riesce a rimettere la pace tra Genoveva e Agustina. Nel frattempo, anche Ramon riceve la sua lettera e scopre che dietro il suo incidente d’auto c’erano sia Alfredo Bryce che la Salmeron! Il Palacios decide di organizzare un faccia a faccia tra tutti coloro che stanno discutendo a causa delle lettere di Ursula e così torna finalmente la pace nel quartiere. Anche l’avvocato riceve un messaggio da parte della Dicenta, ma prima si dice stupito del fatto che Genoveva non l’abbia ricevuto. In realtà, la Salmeron ha avuto la sua lettera.

La mostra delle opere di Maite genera non poche critiche. Il marchese di Los Pontones, nonno di Ildefonso, invece resta affascinato dai suoi quadri. Felicia, intanto, resta turbata quando nota il laccio rosso al collo della pittrice parigina, in quanto le viene subito in mente il regalo anonimo ricevuto da Camino. Subito dopo, Maite mette in guardia la Pasamar, convinta che Ildefonso non sia davvero sincero. Nonostante le critiche, le vendite delle opere della pittrice francese vanno abbastanza bene. Liberto, però, continua a sentirsi a disagio.

Mentre Camino inizia a preoccuparsi per le insistenti domande della madre sul laccio rosso, Ildefonso scopre che Antonito si è sottratto al servizio militare con l’inganno e va su tutte le furie. Proprio per tale motivo, lo sfida a duello. Sia i Palacios che Camino tentano di evitare questo momento, ma senza ottenere risultati. Lolita accusa delle fitte e viene portata in ospedale. Fortunatamente il marchese di Los Pontones riesce a convincere il nipote a rinunciare al duello.

Dopo uno scambio di opinioni, Ildefonso decide di chiudere la sua relazione con Camino. Tale notizia, però, non viene presa bene da Felicia, che getta tutte le colpe su Maite. Infatti, la ristoratrice teme che la pittrice parigina abbia manipolato la mente di sua figlia. Decide di trovare le risposte da Liberto e scopre così cosa sta realmente accadendo.

Arantxa e Cesareo lasciano Acacias e si congedano dagli amici e dai Dominguez. Emilio riesce a convincere José Miguel a parlare nuovamente con Julio. Il Dominguez vuole ora sapere se il ragazzo, che in realtà è suo figlio, ha intenzione di restare ad Acacias. Cinta scopre ben presto la verità, dopo aver avuto un confronto con Emilio. La giovane cantante si reca subito da Julio per avere le conferme e tra loro nasce immediatamente una complicità.