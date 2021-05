Una Vita, tutti contro tutti: Ramon scopre un terribile piano di Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che ad Acacias si scatena il caos, proprio come aveva pianificato Ursula! L’ex istitutrice, prima di morire, ha scritto delle lettere a tutti coloro con cui ha avuto a che fare durante la sua permanenza nel ricco quartiere spagnolo. In questo modo, riesce anche ad aprire gli occhi ad alcuni dei vicini e dei domestici. In particolare, attraverso la lettera che ha ricevuto da Ursula, Ramon scopre che dietro il suo tentato omicidio c’era proprio Genoveva. Molto tempo fa, quando ancora era vivo Alfredo Bryce, la Salmeron tentò di eliminare il Palacios.

Scendendo nel dettaglio, Ramon stava tentando di ricostruire una vita insieme a Carmen, dopo aver elaborato il lutto della sua amata Trini. In breve tempo, il Palacios capì che Genoveva e Alfredo avevano messo in piedi una truffa ai danni dei vicini. La coppia Bryce aveva, infatti, truffato molti residenti di Acacias per vendetta. Lo scopo di Genoveva era quello di portare tutti loro alla rovina. A scoprire il loro piano ci pensò Ramon, il quale rischiò anche di perdere la vita. La Salmeron temeva che il Palacios potesse rovinare il suo piano e svelare a tutti il suo lato oscuro.

Così tentò di assassinarlo. Ora, secondo le anticipazioni spagnole di Una Vita, finalmente Ramon ha di fronte una realtà ben chiara e definita. Ursula, attraverso la lettera, fa in modo che lui scopra che la Salmeron aveva ordinato il suo omicidio. Una verità sconvolgente per Ramon, visto che il suo amico Felipe sta per convolare a nozze proprio con Genoveva. Il padre di Antonito non sa come agire, in quanto è indeciso se rivelare all’Alvarez Hermoso il contenuto di questa lettera.

Nel frattempo, l’avvocato si trova ad affrontare un altro caos generato dalle lettere di Ursula. Anche Agustina ne riceve una, attraverso la quale scopre che tentò il suicidio anche a causa di Genoveva. La domestica non reagisce affatto bene, tanto che aggredisce la Salmeron! Felipe tenta di rimettere la pace tra la sua futura moglie e la cameriera a cui è tanto affezionato. Intanto, sebbene sia morta, Ursula continua a seminare il panico nel quartiere.

Le sue lettere svelano vari segreti. In particolare, il pubblico vedrà Bellita affrontare Felicia e Rosina pronta a chiudere con Liberto. Camino, invece, appare nervosa, in quanto scopre che Ursula era a conoscenza della sua relazione segreta con Maite. Marcelina, intanto, affronta Servante. Scoppia il caos, dunque, ad Acacias. Felipe è l’unico a non leggere la lettera scritta da Ursula. Probabilmente la sua è quella più importante.

La Dicenta potrebbe aver deciso di scrivere tutti i subdoli piani messi in atto negli anni dalla Salmeron nel quartiere. Ma l’Alvarez Hermoso non si è mai fidato di Ursula e, dunque, decide di strappare la lettera, senza neanche leggerla. Un grande errore quello che commette Felipe, che avrebbe potuto avere la situazione abbastanza chiara attraverso il messaggio di Ursula.