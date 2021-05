Una Vita, Agustina aggredisce Genoveva: una lettera le rivela la verità

Ursula prima di morire ha preparato una vendetta contro Genoveva e, nelle prossime puntate di Una Vita, arrivano le conferme. Oltre ad aver organizzato una falsa pista per portare Marcia dietro le sbarre, la Dicenta ha scritto varie lettere a vicini e domestiche, mettendo tutti l’uno contro l’altro. In particolare, attirerà l’attenzione del pubblico di Canale 5 il messaggio che arriva ad Agustina. Quest’ultima si ritrova di fronte a una verità spiazzante e ha una reazione davvero inaspettata! Impossibile immaginare aggressiva la domestica. Eppure le parole scritte da Ursula le fanno perdere completamente la pazienza.

La lettera le ricorda il momento in cui tentò il suicidio. Diverso tempo fa, Agustina credeva di essere gravemente malata. Il dottore le fece sapere che le restava poco tempo per vivere. Incitata da Ursula, la domestica decise di suicidarsi, buttandosi dalla finestra. Fortunatamente non perse la vita, ma riportò comunque delle gravi ferite. Non solo, Agustina ricorda quel periodo con grande dolore, visto che si è trovata vicina alla morte. Con il passare del tempo è venuta a conoscenza della verità: Genoveva ha fatto in modo che Agustina scoprisse che il medico non era altro che un impostore ingaggiato da Ursula!

Questa dura verità ha segnato la fine della Dicenta, che si è ritrovata nuovamente contro tutti i vicini di Acacias. Ma ecco che le anticipazioni di Una Vita segnalano una svolta sorprendente. Nella lettera, Ursula fa sapere ad Agustina che Genoveva era a conoscenza di tutto il suo piano. Dunque, la cameriera comprende che dietro il suo tentato suicidio c’era anche lo zampino della Salmeron! Di fronte a questa sconvolgente verità, la domestica non reagisce affatto bene!

Agustina attacca Genoveva davanti alla servitù e la aggredisce! La Salmeron cade a terra e tenta di dissipare i sospetti che, inevitabilmente, hanno le domestiche. Infatti, la nuova dark lady riesce a mettere in dubbio la stabilità mentale di Agustina. Dopo di che, racconta la sua versione dei fatti a Felipe. Quest’ultimo decide di mettere la pace tra le due donne, tanto che porta la domestica a casa di Genoveva per una riconciliazione.

Anche dopo la sua morte Ursula crea il panico nel ricco quartiere spagnolo. Il suo piano prevede un’ingiustizia nei confronti di Marcia. Per vendicarsi contro Genoveva, si è trovata costretta a rendere colpevole la Sampaio del suo omicidio! Fortunatamente, Felipe riesce a mettere in salvo la sua amata, con l’aiuto di Cesareo e di un altro vigilante.