Anticipazione Una Vita: Marcia libera, Genoveva ordina un altro omicidio

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Marcia finisce in prigione. La Sampaio viene arrestata con l’accusa di omicidio, dopo la morte di Ursula. Tutti gli indizi sembrano portare alla colpevolezza dell’ex domestica brasiliana. A prendere subito le sue difese ci pensa Felipe, sebbene Genoveva sia contraria. Infatti, più volte la Salmeron chiede al suo futuro marito di lasciare il caso di Marcia. L’avvocato non ne vuole a che sapere, è disposto a tutto pur di liberare la sua amata. Israel/Santiago, per far tornare in libertà la Sampaio, accetta che sia proprio l’Alvarez Hermoso a prendere le sue difese.

Ursula, prima di morire, mette in atto la sua vendetta contro Genoveva. Attraverso una lettera, che arriva nelle mani della Salmeron solo dopo l’omicidio, la Dicenta le fa sapere che è stata proprio lei a creare gli indizi per incastrare Marcia. In questo modo, Genoveva comprende quello che sta realmente accadendo e inizia ad avere paura. Felipe non ha altro pensiero che mettere in salvo la Sampaio, tanto che continua a trascurare la Salmeron, la quale si sente abbandonata. Ed è proprio questo l’obbiettivo di Ursula. Tutti sono dispiaciuti per quello che sta succedendo a Marcia.

Le domestiche si recano in carcere per darle il loro appoggio e, fortunatamente, grazie all’aiuto di Cesareo viene scagionata. Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe si mette alla ricerca di soluzioni per salvare la sua amata. Cesareo aiuta l’avvocato a trovare un altro vigilante, Matias, che fa da testimone al processo. In tribunale, l’uomo fornisce un alibi a Marcia. Scendendo nel dettaglio, fa sapere al giudice di aver visto la Sampaio nel centro della città proprio nel momento in cui Ursula veniva uccisa. Grazie alla testimonianza di Matias, Marcia risulta finalmente innocente.

A questo punto, la Sampaio può tornare in libertà. Il piano di vendetta di Ursula non prosegue come dovrebbe. La situazione diventa comunque sempre più complicata per Genoveva, che deve fare di tutto pur di tenersi stretta Felipe. La Salmeron teme che Israel possa presto rivelare all’avvocato il suo coinvolgimento nella morte di Ursula. Non solo, potrebbe anche fargli sapere che il figlio che lei attende non è suo. Dunque, Genoveva si trova costretta a trovare una soluzione per liberarsi per sempre di Israel!

L’alleanza tra Genoveva e il finto Santiago arriva definitivamente al capolinea. Ora la Salmeron si trova in serie difficoltà, visto che potrebbe perdere per sempre Felipe. Pertanto, chiama Velasco per mettere fine alla vita di Israel!