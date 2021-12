Una Vita anticipazioni dal 13 al 18 dicembre: minacce e passi falsi

Una Vita torna lunedì 13 con le nuove puntate, ma cosa accade fino a sabato 18 dicembre 2021? Le anticipazioni rivelano che Aurelio consegna a Marcos una lettera del padre, don Salustiano Quesada. In questo messaggio sono presente le condizioni che, a detta sua, il Bacigalupe farebbe bene a seguire. Il padre di Anabel non cede alle minacce e lo caccia da casa sua, puntandogli contro una pistola. Successivamente Soledad si intrufola nel suo ufficio e trova l’arma nascosta in un cassetto.

Natalia finge di essere in buoni rapporti con Anabel. In realtà, sta trovando un modo per sfruttare bene l’interesse che Miguel prova nei confronti della Bacigalupe. Ed ecco che quando Anabel trova la Quesada in compagnia del ragazzo, agisce: lo bacia, rendendo ufficiale il loro fidanzamento. Preoccupato, Marcos chiede poi a sua figlia di allontanarsi da Natalia, senza farle sapere che ad Acacias c’è anche Aurelio. Non sa che i Quesada stanno per presentarsi ufficialmente ai vicini.

I due fratelli si preparano per prendere parte alla festa di nozze di Marcos e Felicia, senza aver ricevuto alcun invito. Il loro scopo è appunto quello di lasciare tutti senza parole. Proprio quando tutto sembra procedere a gonfie vele, si presentano Aurelio e Natalia. Tra il primo e Anabel si avverte una certa tensione, che scatena Miguel. Quest’ultimo prende subito le difese della sua amata, al punto che si sfiora la rissa, che viene fermata sul nascere da Marcos.

Susana non si arrende e provoca ancora Felicia, la quale reagisce male. Infatti, questa volta, riduce l’ex sarta di Acacias in lacrime. Dopo di che, l’ex proprietaria del ristorante Nuovo Secolo, confida a Rosina che Camino si è trasferita a Parigi per stare insieme a Maite. La Rubio convince, in seguito, Felicia a perdonare Susana per ciò che è accaduto durante la loro lite. Anabel, invece, riceve una lettera da Camino.

Nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana, Santiago si sistema nella casa dei Dominguez, rimasta vuota dopo la loro partenza. Intanto, Rosina consiglia a Genoveva di dare a Felipe la sua versione dei fatti, ma Casilda la precede. La dolce domestica chiede all’avvocato se ha qualche ricordo di Marcia. In questo modo, cerca di far ricordare all’Alvarez Hermoso la sua storia d’amore con la Sampaio, senza ottenere il risultato sperato.

Nascosto in casa Dominguez, Santiago ha modo di ascoltare le conversazioni di Genoveva e Felipe. Il Becerra medita vendetta. Jacinto, però, sente dei rumori e corre a controllare. Quando la porta sta per aprirsi, Santiago si posiziona pronto ad agire con un coltello. Si ritrova di fronte a Cesareo, che gli ordina di lasciare l’abitazione di José Miguel e Bellita. Oltre ciò, Genoveva continua ad avere dei sospetti su Felipe.

Teme che lui la stia ingannando. Non solo, riceve un’altra lettera anonima, minacciosa. Nel frattempo, Cesareo fa presente a Santiago che non ha più intenzione di tenere nascosta la sua presenza nel quartiere. Il Becerra gli assicura che riuscirà presto a ottener giustizia per la morte di Marcia. Felipe commette poi un passo falso.

Inizialmente fa in modo che Genoveva gli parli delle lettere minacciose che ha ricevuto. E mentre discutono su cosa fare, l’avvocato fa un’affermazione sulla morte di Ursula e questo insospettisce ulteriormente la Salmeron.

Tra Antonito e Lolita qualcosa non va. Lui non coglie neppure il fatto che lei stia desiderando di avere un altro figlio. Il giovane Palacios continua a trascorrere gran parte del suo tempo lontano da casa per lavoro e la Casado appare abbastanza seccata dalla cosa.

Inoltre, Fabiana si lamenta del ragazzo con Carmen, la quale si mette sulla difensiva. Alla festa dei Bacigalupe, Antonito si avvicina a Natalia. La loro complicità non lascia indifferente Lolita, che non reagisce bene e accusa degli strani malesseri. La povera Casado, addirittura, sviene.