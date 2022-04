Una Vita trame dal 10 al 16 aprile: Felipe inchioda Genoveva, poi l’attacco

Secondo quanto svelano le anticipazioni settimanali di Una Vita, Marcos non sopporta l’idea di dover ancora aspettare, ma concede comunque a Mendez ulteriore tempo per riuscire a raccogliere le prove contro Natalia. Fuori di sé, il Bacigalupe si presenta dai Quesada, minacciando di morte Aurelio con una pistola. In questa circostanza, si scontra anche con Genoveva. Marcos mette alle strette Aurelio, il quale gli riferisce che Salustiano non ha accettato la sua proposta. Quando il messicano va via, il Bacigalupe fa una chiamata e ordina di uccidere Natalia!

Marcos è certo che sia stata lei ad avvelenare Felicia e lo fa presente ad Anabel. Si accende in questo modo una violenta lite, che porta la ragazza a cercare conforto da Aurelio. Natalia manda avanti il piano organizzato con Genoveva e riesce a convincere Felipe del suo pentimento su quanto accaduto con Antonito. Gli chiede, così, aiuto per fare pace con Lolita. L’Alvarez Hermoso cede e prepara un piano. Dà appuntamento ad Antonito, Lolita e Natalia nello stesso posto, ovvero alla pensioni. Qui la Quesada tenta di nuovo di sedurre il Palacios.

Lolita ascolta di nascosto Antonito che rifiuta le avances di Natalia. In questo modo, la Casado non ha più dubbi sul marito. Felipe approfitta di questa situazione per far passare Genoveva come colei che ha architettato tutto manipolando Natalia. I due ex coniugi si ritrovano a discutere in mezzo alla strada. Dopo questo scontro, la Salmeron convoca le vicine per dare a loro la sua versione dei fatti. Mentre attende Felipe per andare a cena, Natalia viene aggredita. La notizia si diffonde nel quartiere e la principale sospettata è Genoveva.

Invece, Roberto crede che il colpevole sia Marcos. Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe offre la sua vicinanza a Natalia, ma Fabiana e Lolita iniziano a preoccuparsi. Temono che l’avvocato finisca col farsi coinvolgere. Anabel chiede la verità ad Aurelio sull’aggressione. Il messicano accusa apertamente Marcos. Intanto, Soledad teme per la sua vita e decide di chiedere del denaro ad Aurelio, reclamando ciò che le spetta.

Sabina è gelosa del rapporto nato tra suo marito e Daniela. Così, decide di imporre alla cameriera delle dure regole. Intanto, Miguel è sempre più interessato alle istanze socialiste. Successivamente, Mendez sente Daniela parlare al telefono con Roger. Inizia così a farle delle domande, a cui non riceve risposte. Con la complicità di Miguel, Daniela riesce poi a riportare la serenità tra Sabina e Roberto con una cena romantica. In seguito, il giovane Olmedo decide di partecipare a una riunione sindacale. La cameriera, preoccupata, chiede ad Alberto di proteggerlo.

Agli occhi di Bellita, Ignacio appare davvero cambiato. La cantante è orgogliosa di lui e ringrazia Josè Miguel per l’aiuto. Ma quest’ultimo non ha lo stesso parere. Alodia fa invece la sostenuta con Ignacio. Alla fine, però, cede quando lui riesce a convincerla a fare una passeggiata insieme. La domestica è sul punto di cedere alle avances del ragazzo, ma vengono interrotti dal ritorno a casa di Bellita. Josè Miguel ha ancora troppi dubbi su Ignacio, tanto che chiede a Mendez di indagare.

Casilda è sempre più sicura che il venditore ambulante sia Martin. Finalmente riesce a parlarci e a ottenere un appuntamento per il giorno dopo. Rosina nota che la domestica è strana. Infatti, la ragazza è ormai certa che Martinez sia il fantasma del suo defunto marito. Le due poi si alleano per indagare sui fantasmi. In questa circostanza, Rosina confessa a Casilda di aver visto diverse volte quello di Maximiliano.

Liberto è preoccupato per le sorti del gruppo musicale e decide di mettere in pratica i consigli di José Miguel. Servante, però, non è d’accordo. In seguito, il Seler organizza a casa sua le prove, correndo il rischio di essere scoperto da Rosina.