Anticipazioni Una Vita: Felipe cambia tutto, come incastra Genoveva

Tra qualche giorno i telespettatori assisteranno al ritorno di Felipe in Una Vita. L’avvocato di Acacias 38 torna al centro della trama, dopo qualche settimana di assenza. Ha raggiunto il figlio Tano in Austria, proprio nel momento in cui l’Europa sta affrontando la guerra. Proprio per questo, Genoveva quando ha perso le sue tracce si è preoccupata: è convinta che dovrà essere lei a eliminare Felipe e nessun altro. Ora, però, non è questa l’occasione giusta per lei di mettere fuori gioco l’Alvarez Hermoso. In realtà, non riuscirà mai in questo intento perché ancora lo ama.

Intanto, la dark lady si è alleata con Aurelio e Natalia. In particolare, il messicano non si fida pienamente di lei, in quanto ha capito di cosa è davvero capace. Nonostante ciò, le fornisce le informazioni giuste per tenere sotto scacco Marcos, il quale non ha alcuna intenzione di fare affari con lei. Nel frattempo, Genoveva e Natalia diventano grandi amiche. La Salmeron fa di tutto affinché le vicine accettino la Quesada nel quartiere, dopo il dolore che ha causato ad Antonito e Lolita. Quando Felipe torna, sgancia la sua nuova bomba.

Genoveva chiede a Natalia di sedurre l’Alvarez Hermoso! La Quesada inizialmente non riesce a raggiungere l’obbiettivo, ma in seguito ricevendo le istruzioni giuste dalla sua nuova amica ha modo di conquistare l’avvocato. Si tratta di un nuovo e folle piano della Salmeron, per tenere sotto controllo Felipe. In realtà, dovrebbe stare più attenta, in quanto ciò che fa genera una svolta per lei inaspettata!

Secondo le anticipazioni di Una Vita, Felipe e Natalia si avvicinano sempre di più! L’avvocato sembra provare un reale interesse nei confronti della sorella di Aurelio, che piano piano lo ricambia! Dunque, il piano di Genoveva non crea il risultato da lei sperato. Ed ecco che l’Alvarez Hermoso prepara una situazione che gli permette anche di incastrarla.

Scendendo nel dettaglio, mette in moto il suo piano che riguarda Antonito e Lolita. Va precisato che ciò accade subito dopo il ritorno del Palacios dall’Africa. Fa in modo che i due coniugi siano contemporaneamente alla pensione. Qui Natalia tenta di sedurre il giovane politico, mentre Felipe conduce Lolita nella stanza in modo che possa vedere tutto.

Antonito rinuncia alla Quesada, dichiarando di voler rispettare il suo matrimonio. Di fronte a questa prova d’amore, Lolita entra e bacia appassionatamente suo marito! Dopo quanto accaduto, Felipe rende noto di fronte ai vicini che Genoveva è stata colei che ha manipolato Natalia per sedurre Antonito. In questo modo, fa passare la Salmeron come la colpevole di tutto e la messicana come una vittima.

Ma perché l’Alvarez Hermoso è convinto di questo? Per far sì che la Quesada lo conquisti, la Salmeron le consiglia di mostrarsi come una sua vittima. Pertanto, Felipe è ormai certo che le mosse di Natalia ai danni di Antonito e Lolita siano frutto dei folli piani di Genoveva.

Dunque, sembra proprio che il progetto della Salmeron se la ritorca contro in brevissimo tempo! Dopo aver fallito con la sua vendetta per la morte di Marcia, Felipe non ha più intenzione di fargliela passare liscia alla temuta dark lady di Acacias!