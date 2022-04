Una Vita anticipazioni aprile 2022: ritorni, indagini su omicidio, aggressioni

Cosa accade nelle puntate di Una Vita in onda ad aprile 2022? Le anticipazioni segnalano momenti di forte tensione tra aggressioni, minacce e grandi cambiamenti. Non mancano le occasioni romantiche, ma non si può negare che in questa fase della trama il quartiere di Acacias 38 è abbastanza tormentato.

Natalia conquista Felipe, poi viene aggredita

Natalia continua con il piano per conquistare Felipe, seguendo i suggerimenti di Genoveva. Quest’ultima le ha consigliato di mostrarsi come una vittima per conquistarlo. E così la Quesada riesce nel suo intento. L’Alvarez Hermoso è sempre più impigliato nelle grinfie di Natalia. La messicana gli confessa di voler fare ammenda per la rottura che ha causato tra Antonito e Lolita. L’avvocato vuole aiutarla, ma tutti gli consigliano di starle alla larga. Felipe mette in atto un piano per permettere a Natalia di riscattarsi e per far passare Genoveva come la colpevole di tutto.

Successivamente, la Salmeron avverte l’amica: potrebbe innamorarsi di Felipe. Poco Natalia viene aggredita e i sospetti dei vicini di Acacias ricadono sia su Genoveva che su Marcos. L’Alvarez Hermoso ora vuole indagare, chiedendo l’aiuto di Mendez, su quanto accaduto alla messicana. Invece, Aurelio assicura che non resterà fermo dopo l’aggressione subita dalla sorella. Anabel tenta di farlo ragionare, cercando di prendere le difese di suo padre. Fabiana e Lolita, intanto, sono preoccupate per il coinvolgimento di Felipe con Natalia.

Una Vita anticipazioni: Ignacio e Alodia sempre più vicini

Fabiana e Casilda cercano di mettere in guardia Alodia su Ignacio. La domestica decide di allontanarsi, ma poi cede a una passeggiata con il giovane studente. José Miguel promette a Bellita di rimettere sulla retta via il ragazzo. Ma quando gli dà a possibilità di concedersi un po’ di relax, finisce anche lui per ubriacarsi. Bellita e Alodia li beccano nel momento in cui tornano a casa.

La cantante non reagisce bene e accusa suo marito di dare un brutto esempio al nipote. Con il trascorrere del tempo, Ignacio sembra dare segni di cambiamento. José Miguel, però, non riesce a fidarsi, tanto che chiede a Mendez di indagare sul suo conto. Nel frattempo, Ignacio e Alodia continuano a flirtare e lei appare davvero coinvolta.

Aurelio e Genoveva mettono alle strette Marcos

Con un fascicolo contenente gli oscuri segreti del passato del Bacigalupe, la Salmeron riesce a tenerlo in pugno. Intanto, i Quesada proseguono con il loro piano su Anabel. Quest’ultima ormai ha ceduto al corteggiamento del messicano, con cui si lascia andare alla passione. Miguel la segue e scopre così che i due hanno una relazione. A consolarlo ci pensa Daniela.

Natalia convince, intanto, Anabel a schierarsi contro suo padre, il quale minaccia sia lei che suo fratello. Genoveva rivela a Marcos di essere a conoscenza dei suoi segreti: in cambio vuole entrare nella sua azienda. Il Bacigalupe è costretto ad accettare, ma poi scopre la sua alleanza con Aurelio.

Antonito torna, ma non è più come prima

Carmen sente Ramon sempre più distante e continua a sfogarsi con Lolita. Non tutto è perduto, visto che il Palacios la riconquista con una serata romantica. Ma la loro famiglia riceve presto una notizia devastante: un diplomatico che si fa chiamare APR ha subito un grave incidente in Nord Africa. Subito pensano che si tratti di Antonito. Poco dopo vengono a sapere che questo diplomatico è rimasto solo ferito, ma capiscono che non è il giovane Palacios.

Quando, però, i suoi compagni fanno ritorno a casa di lui non si hanno notizie. Mentre lo stanno cercando, Antonito si presenta a casa in modo improvviso e dimostra di aver cambiato profondamente le sue posizioni politiche dopo questo viaggio. Ramon e Lolita cercano di farlo ragionare, senza riuscire nell’intento.

Soledad continua a far passare Natalia come l’assassina di Felicia

Mendez torna ad Acacias e rivela a Marcos di aver trovato la farmacia dove è stata acquistata la sostanza con cui è stata avvelenata Felicia. Dietro le quinte, Soledad tenta in tutti i modi di far passare Natalia come la colpevole dell’omicidio. Infatti, ormai il Bacigalupe è certo che sia stata la Quesada a uccidere sua moglie e la affronta di fronte a Felipe.

Nel frattempo, Soledad perde di nuovo la pace quando riceve un altro pacco contenente un messaggio minaccioso e una dinamite. Un uomo la molesta anche nel centro di Acacias, chiedendole soldi. La misteriosa domestica chiede del denaro ad Aurelio, il quale le promette che la aiuterà.

Una Vita anticipazioni: Daniela insospettisce sempre di più

I sospetti su Daniela aumentano sempre di più, soprattutto quando incontra Mendez. Nel frattempo, Sabina fraintende alcune situazioni e crede che tra Roberto e la cameriera ci sia qualcosa in più di un semplice rapporto lavorativo. Per evitare ulteriori scenate di gelosia, l’Olmedo decide di stare lontano da Daniela.

Quest’ultima, con l’aiuto di Miguel, intende trovare un modo per far riappacificare i due coniugi. Con il tempo, il giovane avvocato inizia a mostrare interesse verso Daniela, la quale dedica una canzone napoletana a Sabina e Roberto durante una cena romantica.

Casilda rivede Martin in Martinez, Susana e Armando vanno via

Casilda conosce Martinez, un venditore ambulante di caramelle identico al suo Martin. Addirittura, inizia a pensare che si tratti del fantasma del suo defunto marito. La cameriera decide di parlare con il nuovo arrivato e poi chiede a Rosina se secondo lei esistono i fantasmi. Dopo di che, racconta a Fabiana di quanto accaduto negli ultimi giorni, ma nessuno sembra aver mai visto questo Martinez.

Finalmente Armando e Susana si ritrovano dopo tanto tempo. Il loro andirivieni finisce e con un romantico bacio al centro di Acacias confermano il loro amore. A questo punto, il diplomatico propone all’ex sarta di andare a vivere insieme a New York.