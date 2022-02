Una Vita, Anabel scopre l’omicidio commesso da Marcos: la trappola

In Una Vita il piano di vendetta di Aurelio Quesada contro Marcos e Anabel ha ormai preso inizio e le svolte non tardano ad arrivare. Di recente, il pubblico italiano ha visto il messicano pronto a passare alla prossima mossa: drogare la giovane Bacigalupe e abusare di lei. Approfittando dell’assenza del suo acerrimo nemico, il militare si intrufola in casa sua con lo scopo di restare solo con Anabel. Fortunatamente, non riesce a portare a termine la sua missione, visto che qualcuno lo ferma in tempo.

Si tratta di Soledad, la quale arriva nel salotto di casa Bacigalupe e riesce a sabotare il piano. Il pubblico scoprirà più avanti che la domestica non è una nemica di Aurelio, anzi. Nel frattempo, cambiano un po’ di cose ad Acacias. Anabel e Miguel si lasciano. La loro love story giunge al termine quando il giovane avvocato cerca l’ennesima spiegazione alla giovane. A questo punto, notando troppi problemi tra i Quesada e i Bacigalupe, l’avvocato decide di tirarsi indietro e di chiudere la relazione.

E mentre nel quartiere arriva la bella Daniela, Natalia gioca un ruolo importante per riunire Aurelio e Anabel. Agendo a favore del fratello, porta la sua amica ad avere dei dubbi sui suoi reali sentimenti. Il messicano decide così di portare avanti la sua strategia di seduzione, approfittando dell’aiuto della sorella. Ed ecco che quest’ultima fa in modo che Anabel resti sola con Aurelio.

Una trappola quella in cui cade la giovane Bacigalupe, che però decide di restare a godersi una passeggiata con il messicano. Va precisato che i due condividono un passato amoroso, abbastanza travagliato. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Aurelio per conquistarla le offre in dono una cavalla. Dopo di che, annuncia a Natalia che è giunto il momento di fare un ultimo passo per separare Anabel da Marcos.

Lo scopo principale del Quesada è proprio questo: vendicarsi contro il Bacigalupe, allontanandolo dalla figlia. Ma come può mai raggiungere questo obbiettivo? Natalia continua a mettere in atto delle trappole e, questa volta, alimenta dei dubbi nella sua amica quando le confessa che suo fratello è davvero innamorato di lei. In questa fase della conversazione, proprio quando l’ha ormai addolcita, sferra il colpo finale.

Natalia rivela ad Anabel che Aurelio non aveva nulla a che fare con la morte di Carlos. Le fa sapere che, in realtà, a uccidere l’uomo in Messico fu proprio suo padre Marcos! Si tratta della verità, il passato del Bacigalupe non è poi così roseo come lui ha fatto credere a tutti.

Su consiglio di Natalia, Anabel decide così di parlare con Aurelio, il quale le conferma tutto. In questo modo, la giovane Bacigalupe scopre che suo padre è in realtà un assassino! Quando torna a casa, decide di chiedere immediatamente spiegazioni al padre!

A complicare ancora di più la situazione è la relazione segreta che Marcos avvia con Soledad. Anabel resta delusa dal comportamento del padre, da cui inizia seriamente a prendere le distanze!