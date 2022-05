Una Vita: Anabel fugge dal convento, Natalia svela il segreto su Marcos

Mentre Anabel scappa dal convento, nelle prossime puntate di Una Vita Natalia confessa a Genoveva la verità su quanto accaduto in Messico con Marcos. Prima di approdare ad Acacias, sia i Bacigalupe che i Quesada vivevano nel Sud America. I primi a trasferirsi in Spagna sono stati Marcos e Anabel, seguiti da Aurelio e Natalia. Dopo l’arrivo di queste due famiglie, il quartiere spagnolo è stato più volte scosso da vari colpi di scena. E ancora non è finita. Ci sono altri eventi che, attraverso le loro storie, segnano Acacias.

Innanzitutto, nei prossimi episodi italiani, Marcos chiude Anabel in un convento. L’ultimo acceso confronto con Aurelio lo porta a prendere questa dura decisione per la figlia. Non vuole che la ragazza si leghi al Quesada ancora di più. Pertanto, sceglie di percorrere questa strada e alla giovane Bacigalupe non resta altro che accettare le scelte del padre. Intanto, Natalia è finita in carcere, con l’accusa di essere una spia. A prendere le sue difese ci ha subito pensato Felipe, che decide solo per il momento di mettere da parte le divergenze e di creare un’alleanza con Genoveva.

I due nemici decidono di mettere in atto una tregua per raggiungere lo stesso obbiettivo: portare Natalia fuori di prigione. Intanto, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Mendez si trova in ospedale dopo l’aggressione subita ed è in serio pericolo! Nel frattempo, Genoveva ha ormai compreso che gli incubi di Natalia hanno un protagonista: Marcos. Inizialmente non riesce a capire di cosa si tratta, ma ecco che finalmente scopre ogni cosa.

La dark lady di Acacias 38 indaga sul rapporto che Natalia e Marcos avevano in Messico. In carcere la Quesada riceve la visita di Genoveva, che non ha alcuna intenzione di abbandonarla in questo momento difficile, tanto che riesce anche a passare la notte al suo fianco. In un momento di confidenze, Natalia confessa a Genoveva che Marcos ha abusato di lei in Messico.

Proprio dopo questa confessione, Felipe riesce a liberarla dal carcere. L’Alvarez Hermoso arriva in prigione con l’ordine di scarcerazione. Marcos si ritrova ad affrontare questo duro colpo, ma anche le follie di sua figlia. Le anticipazioni spagnole rivelano che Anabel inizia lo sciopero della fame in convento. Non solo, poco dopo fugge!

Marcos viene a conoscenza del folle piano della ragazza e, ovviamente, perde completamente le staffe. Bisognerà fare attenzione ai prossimi sviluppi, visto che finalmente il Bacigalupe viene a sapere l’identità della persona che ha ucciso la sua Felicia!