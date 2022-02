Una Vita: Anabel coglie in fallo Soledad, arriva l’autopsia di Felicia

Anabel becca Soledad in una situazione particolare nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che, non solo la trova tra le braccia di Marcos, ma la coglie in flagrante mentre sta compiendo qualcosa che appunto non dovrebbe. Innanzitutto, la domestica continua a insospettire il Bacigalupe. Questo, però, non lo ferma e inizia con lei una relazione clandestina. Dopo la morte di Felicia, Marcos sembra ritrovare un po’ di consolazione proprio con la sua cameriera. Non sa che in realtà Soledad nasconde un po’ di scheletri nell’armadio, che lui neppure immagina.

Infatti, nel corso dei prossimi episodi, il pubblico di Canale 5 scoprirà la vera natura della domestica, da sempre molto misteriosa. Ed ecco che a un certo punto Anabel scopre Soledad e Marcos molto vicini. I due cercano di nascondere la loro relazione segreta alla ragazza, che intanto sta affrontando la fine della sua storia d’amore con Miguel. Le anticipazioni segnalano che in questa fase della trama Marcos riceve finalmente il rapporto dell’autopsia di Felicia. Così, scopre che la sua amata moglie è morta avvelenata!

Non ne parla con nessuno e non condivide neanche il suo dolore con Soledad. Quest’ultima gli ricorda che c’è Genoveva pronta a fare affari con lui. Ma il Bacigalupe non si fa prendere alla sprovvista e tiene in considerazione il fatto che la Salmeron è troppo vicina ai Quesada. Il colpo di scena arriva quando Anabel scopre Soledad mentre sta rovistando tra le carte di Marcos!

La domestica si scusa immediatamente e con una serie di giustificazioni promette alla ragazza che non lo farà mai più. Cerca di conquistare la sua fiducia, così che Marcos non verrà mai a conoscenza del suo gesto. Ma la cameriera non si ferma, tanto che infrange la sua promessa e rovista tra le sue carte. Scopre così il rapporto dell’autopsia di Felicia.

Anabel purtroppo non immagina le reali intenzioni di Soledad e ciò che ha fatto in passato. Dunque, si fida di lei e lascia perdere la questione. Ma cosa sta cercando la domestica tra le carte del Bacigalupe? Innanzitutto, va precisato che a breve i telespettatori scopriranno che la cameriera dai capelli rossi è in realtà una spia di Aurelio.

Non solo: Soledad ha ucciso Felicia. Dunque, le serve sapere cosa sa Marcos riguardo alla morte della ristoratrice. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che il Bacigalupe decide di assumere Mendez, il quale ora lavora come investigatore privato. Il suo obbiettivo è sempre quello di scoprire chi c’è dietro la morte di Felicia.